Challenger Marbella: Il Main draw e Qualificazioni. C’è Dominic Thiem. Al via per i colori italiani 4 azzurri

Challenger Marbella 125 – Tabellone Principale – terra

(1/WC) Thiem, Dominic vs (Alt) Cachin, Pedro

Verdasco, Fernando vs Guinard, Manuel

Kohlschreiber, Philipp vs Lehecka, Jiri

Qualifier vs (8) Taberner, Carlos

(3) Andujar, Pablo vs Pellegrino, Andrea

Vilella Martinez, Mario vs Hanfmann, Yannick

Ymer, Elias vs (WC) Wawrinka, Stan

Tseng, Chun-hsin vs (7) Cecchinato, Marco

(5) Carballes Baena, Roberto vs Milojevic, Nikola

Gaio, Federico vs Qualifier

(WC) Gimeno Valero, Carlos vs Gombos, Norbert

(Alt) Kuznetsov, Andrey vs (4) Vesely, Jiri

(6) Munar, Jaume vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Zapata Miralles, Bernabe vs Qualifier

Agamenone, Franco vs (2) Molcan, Alex

(1) Klein, Lukas vs Droguet, Titouan

(Alt) Doumbia, Sadio vs (8) Lopez San Martin, Alvaro

(2) Brancaccio, Raul vs Llamas Ruiz, Pablo

Bobrov, Bogdan vs (7) Martineau, Matteo

(3) Shevchenko, Alexander vs (WC) Barroso Campos, Alberto

(Alt) Haerteis, Johannes vs (11) Benchetrit, Elliot

(4) Barranco Cosano, Javier vs (WC) Benaim, Max

(WC) Schaefer, Joshua vs (10) Heyman, Christopher

(5) Alvarez Varona, Nicolas vs (WC) Tsitsipas, Petros

(Alt) Damas, Miguel vs (12/Alt) Gomez-Herrera, Carlos

(6) Menendez-Maceiras, Adrian vs Paz, Juan Pablo

(Alt) Matos, Rafael vs (9) Martin Tiffon, Pol

Estadio Manolo Santana – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Alexander Shevchenko vs [WC] Alberto Barroso Campos

2. [6] Adrian Menendez-Maceiras vs Juan Pablo Paz

3. [5] Nicolas Alvarez Varona vs [WC] Petros Tsitsipas

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Johannes Haerteis vs [11] Elliot Benchetrit

2. [Alt] Rafael Matos vs [9] Pol Martin Tiffon

3. [Alt] Miguel Damas vs [12/Alt] Carlos Gomez-Herrera

Court 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Raul Brancaccio vs Pablo Llamas Ruiz

2. [1] Lukas Klein vs Titouan Droguet

3. Bogdan Bobrov vs [7] Matteo Martineau

Court 7 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Javier Barranco Cosano vs [WC] Max Benaim

2. [Alt] Sadio Doumbia vs [8] Alvaro Lopez San Martin

3. [WC] Joshua Schaefer vs [10] Christopher Heyman