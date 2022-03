Challenger St Brieuc: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessun azzurro nel Md. Potenza nelle quali

Challenger St Brieuc 80 – Tabellone Principale – Indoor Hard

(1) Berankis, Ricardas vs Soeda, Go

Escoffier, Antoine vs Janvier, Maxime

Qualifier vs Peniston, Ryan

(WC) Van Assche, Luca vs (8) Hoang, Antoine

(3) Simon, Gilles vs Karlovskiy, Evgeny

Furness, Evan vs Sels, Jelle

Haase, Robin vs (WC) Fils, Arthur

Marchenko, Illya vs (5) Draper, Jack

(7) Lestienne, Constant vs Qualifier

(Alt) Jaziri, Malek vs Moriya, Hiroki

Qualifier vs Kamke, Tobias

Qualifier vs (4) Safiullin, Roman

(6) Barrere, Gregoire vs Gojo, Borna

(WC) Mayot, Harold vs Qualifier

(Alt) Torpegaard, Mikael vs Qualifier

Lamasine, Tristan vs (2) Halys, Quentin

(1) Bergs, Zizouvs Smith, Roy(WC) Deschamps, Thomasvs (10) Mansouri, Skander

(2) Hassan, Benjamin vs (Alt) Gengel, Marek

Patael, Ben vs (9) Marozsan, Fabian

(3) Lokoli, Laurent vs (Alt) Briand, Jurgen

Potenza, Luca vs (7) Squire, Henri

(4) Gray, Alastair vs (WC) Musialek, Alexis

(WC) Breut, Lilian vs (8) Sasikumar, Mukund

(5) Galarneau, Alexis vs Folliot, Quentin

(WC) Beauge, Maxence vs (11) Rosenkranz, Mats

(6) Moeller, Marvin vs (Alt) Pichler, David

(Alt) Reymond, Arthur vs (12) Pervolarakis, Michail

STEREDENN – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Laurent Lokoli vs [Alt] Jurgen Briand

2. [2] Benjamin Hassan vs [Alt] Marek Gengel

3. [4] Alastair Gray vs [WC] Alexis Musialek

4. [WC] Lilian Breut vs [8] Mukund Sasikumar

5. [WC] Thomas Deschamps vs [10] Skander Mansouri

6. [1] Zizou Bergs vs Roy Smith

COURT MARC GICQUEL – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Luca Potenza vs [7] Henri Squire

2. Ben Patael vs [9] Fabian Marozsan (non prima ore: 11:30)

3. [6] Marvin Moeller vs [Alt] David Pichler

4. [Alt] Arthur Reymond vs [12] Michail Pervolarakis

5. [WC] Maxence Beauge vs [11] Mats Rosenkranz

6. [5] Alexis Galarneau vs Quentin Folliot