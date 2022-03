Masters 1000 e WTA 1000 Miami: Il programma completo di Venerdì 25 Marzo 2022. In campo Berrettini, Sinner, Sonego e Fognini

STADIUM – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [14] Cori Gauff vs [Q] Qiang Wang

2. [PR] Borna Coric vs [2] Alexander Zverev

3. [5] Andrey Rublev vs [WC] Nick Kyrgios

4. Viktorija Golubic vs [2] Iga Swiatek (non prima ore: 00:00)

5. [28] Frances Tiafoe vs Brandon Nakashima (non prima ore: 01:30)

GRANDSTAND – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Juan Manuel Cerundolo vs [4] Matteo Berrettini

2. [16] Jessica Pegula vs Sloane Stephens

3. Beatriz Haddad Maia vs [4] Maria Sakkari

4. [5] Paula Badosa vs [Q] Marie Bouzkova

5. [26] Grigor Dimitrov vs Mackenzie McDonald (non prima ore: 00:00)

BUTCH BUCHHOLZ – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Taro Daniel vs [31] Fabio Fognini

2. [20] John Isner vs Hugo Gaston

3. [13] Diego Schwartzman vs [Q] Thanasi Kokkinakis

4. [26] Madison Keys vs Anhelina Kalinina

5. Ekaterina Alexandrova vs [12] Victoria Azarenka

COURT 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Shelby Rogers vs [10] Jelena Ostapenko

2. [20] Elise Mertens vs [WC] Linda Fruhvirtova

3. Clara Burel vs [28] Petra Kvitova

4. [16] Reilly Opelka vs Francisco Cerundolo

5. Oscar Otte vs [22] Gael Monfils

COURT 7 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Shuai Zhang vs [24] Sorana Cirstea

2. Elena-Gabriela Ruse vs [17] Elena Rybakina

3. Emil Ruusuvuori vs [9] Jannik Sinner

4. [Q] Denis Kudla vs [19] Lorenzo Sonego

5. [6] Casper Ruud vs Henri Laaksonen

COURT 5 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Jack Draper vs [10] Cameron Norrie

2. [17] Pablo Carreno Busta vs David Goffin

3. [1] Nikola Mektic / Mate Pavic vs Nikoloz Basilashvili / Laslo Djere

4. Rohan Bopanna / Denis Shapovalov vs Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer

5. [Q] Daniel Elahi Galan vs [30] Alexander Bublik

COURT 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [21] Veronika Kudermetova vs [Q] Dalma Galfi

2. [LL] Storm Sanders vs [Q] Lauren Davis

3. [29] Liudmila Samsonova vs Madison Brengle

4. Yulia Putintseva vs [30] Marketa Vondrousova

5. [DA SR] Alexandra Panova / Anastasia Rodionova vs [2] Storm Sanders / Katerina Siniakova

COURT 3 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Leylah Fernandez / Ingrid Neel vs [DA SR] Kirsten Flipkens / Sania Mirza

2. Matthew Ebden / Max Purcell vs Alex de Minaur / Albert Ramos-Vinolas

3. Federico Delbonis / Maximo Gonzalez vs [7] Jamie Murray / Bruno Soares

4. Irina-Camelia Begu / Monica Niculescu vs Alicja Rosolska / Erin Routliffe

5. Lloyd Harris / Matwe Middelkoop vs [6] Wesley Koolhof / Neal Skupski