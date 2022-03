Notizie dal Mondo: Si ritira Tommy Robredo. Olga Danilovic ed un virus che la tiene lontana dal tennis. Nick Kyrgios fiducioso. Barbora Strycova pensa di ritornare in campo nel 2023

Dopo quasi 25 stagioni, Tommy Robredo ha deciso che è tempo di voltare pagina. Il tennista catalano, che compirà 40 anni il prossimo maggio, ha annunciato il suo ritiro dal tennis professionistico questa mattina in una conferenza stampa al RCT Barcellona 1989. Grazie ad un invito del torneo, l’ATP 500 di Barcellona sarà l’ultimo torneo della sua carriera.

Nell’agosto 2006 Tommy ha raggiunto la 5ª posizione del ranking ATP in singolare, specialità in cui ha vinto in carriera 12 titoli del circuito maggiore, tra i quali il Masters Series di Amburgo 2006. In doppio si è aggiudicato 5 titoli ATP e nell’aprile 2009 è arrivato al 16º posto del ranking. Ha vinto inoltre con la Spagna la Coppa Davis 2004. Nelle prove del Grande Slam non ha mai superato i quarti di finale in singolare, mentre in doppio ha disputato per tre volte la semifinale agli US Open. Ha preso parte alla prestigiosa Masters Cup nel 2006.

Sono passati cinque mesi dall’ultima volta che abbiamo vistoin campo, all’ITF Es Franqueses del Valles alla fine di ottobre. Dopo un considerevole periodo di tempo e molti dubbi che hanno circondato la sua assenza, la giocatrice serba ha finalmente detto cosa le sta succedendo. Attraverso il suo account Instagram, la 21enne mancina spiega che all’ultimo US Open le è stato diagnosticato una sorta di virus e infezione che l’ha tenuta lontana dai campi. “Ogni giorno mi sento meglio, non vedo l’ora di tornare a fare quello che amo di più”, conferma nel comunicato, anche se non c’è ancora una data precisa per il suo ritorno.

Nick Kyrgios ha esordito con una vittoria nel torneo di Miami dopo una prestazione notevole al primo turno contro Adrian Mannarino. “Le condizioni non erano a mio favore, sapevo che se non servivo molto bene era impossibile farlo uscire dalla sua zona di comfort. La chiave era essere molto preciso e sbagliare poco cose che ho fatto”, ha detto Nick che sarà il prossimo avversario di Andrey Rublev. “È un giocatore incredibile, lo conosco molto bene e so di non essere il favorito. Tuttavia, tutti i miei avversari sanno che se servo bene e gioco bene da fondo sono molto difficile da battere”, riflette l’australiano, che è a una vittoria dal ritornare nella top-100.

Barbora Strycova ha lasciato il tennis prima del previsto perché aspettava un bambino e sentiva che la sua carriera da professionista era finita, ma ora rivela che vorrebbe tornare alla competizione nel 2023, dopo aver trascorso più tempo con il suo bambino. Il desiderio è quello di dire addio di fronte ai suoi fan: “In questo momento mi sto allenando molto poco, ma l’anno prossimo, quando il bambino sarà un po’ più grande, ho intenzione di prepararmi bene per competere ancora una volta”, ha detto a irozhlas.com.