Ash Barty tornerà al cricket? Lei non lo esclude

Il mondo del tennis è ancora scosso dalla decisione della n.1 Ashleigh Barty di appendere la racchetta al chiodo a soli 25 anni, proprio dopo aver vinto l’Australian Open in casa, infrangendo così un tabù che durava da decenni per una “Aussie”. Moltissime sono state le reazioni delle colleghe, tutte concordi nel ringraziare Barty per il suo enorme contributo allo sport, assai stimata dalle (ex) rivali.

Ash è tornata a parlare alla stampa oggi a Brisbane, in diretta tv sul canale 9. Ha risposto con grande sincerità a molte domande e curiosità, ma l’aspetto più intrigante è quello di aver confermato l’addio al tennis ma non allo sport.

“Ho detto esattamente quello che vi volevo dire nel video con Casey, non ho niente da nascondere, sono un libro aperto”. Con questa frase probabilmente si riferisce alle illazioni secondo cui il ritiro sarebbe dovuto ad una imminente maternità.

“Il tempo è tutto nella vita, non si può tornare indietro. Dopo Wimbledon, la mia prospettiva è cambiata molto”, ha detto. “C’è stata questa bellissima sfida di provare a vincere un Australian Open, che è sempre stato un altro dei miei obiettivi, e farlo come una squadra, con le persone che hanno significato così tanto per me, è stato incredibile”.

“Non esiste un modo perfetto per dire basta, un tempismo perfetto. Per me è andata bene così”.

Ash si dice pronta a trasmettere il suo amore per il tennis ai giovani: “Non vedo l’ora di uscire con ragazze e ragazzi e contribuire in modi diversi. Sono entusiasta di avere il tempo per farlo. Non vedo l’ora di insegnare ai miei nipoti e spero che il tennis porti loro lo stesso amore che ha riservato a me”.

Tuttavia, la vita tranquilla in famiglia è quello che l’aspetta, un suo grande desiderio: “Sono sempre stata una persona casalinga, ed è qui che mi ricarico. È da qui che traggo la mia energia. Sono entusiasta di ritrovare mia madre e mio padre, le mie sorelle e i miei nipoti. E trascorrere del tempo di qualità con loro. Come ho detto, è un nuovo capitolo per me e Garry (il suo partner) e sarà molto divertente”

Ecco il passaggio che lascia intravedere un futuro ancora sportivo, ma non con la racchetta in mano: “Mi sono allenata di recente, 10 giorni fa. Sarò per sempre legata al tennis, non smetterò mai di amare questo sport, non smetterò mai di colpire le palline da tennis. Se farò un altro sport? Dovrete aspettare e vedere, adesso non ho intenzione di dirvi tutto. Dovete essere pazienti, la pazienza è una virtù. Vedremo. Ho visto alcuni fantastici Photoshop dove sono un fantino, una giocatrice di bocce da prato. Sapete che sono attratta da molti sport, sono sempre stata un atleta nel senso di provare cose diverse, come ho fatto col cricket in passato. Vedremo cosa accadrà“.

La risposta apre vari possibili scenari, visto il suo passato. Barty infatti dopo un’ottima carriera tennistica junior (vinse Wimbledon) ed un primo ingresso nel tennis, decise di passare al cricket nel 2014, debuttando nella Women’s Big Bash League per il Western Suburbs District Cricket Club di Brisbane. Siglò un contratto con i Brisbane Heat per la stagione 2015-16, con ottimi risultati sul campo. Dopo un anno di cricket, tornò al tennis diventando dopo poco la migliore. Nel 2019, ritornando a quella stagione con le ragazze di Brisbane, disse in un’intervista: “È stato davvero un periodo fantastico della mia vita. Ho incontrato un gruppo di persone straordinarie, a cui non importava niente se colpivo una pallina da tennis o meno. Mi hanno accettato, hanno conosciuto Ash Barty. Hanno avuto modo di conoscermi. Ho ancora ottimi rapporti con loro. Il modo in cui accettano che qualcuno totalmente nuovo al loro mondo entri nel loro spogliatoio e nel loro sport è stato fantastico. Con quelle ragazze ho instaurato un’amicizia che durerà per il resto della mia vita”.

Vedremo quale sarà la strada di Barty. Rileggendo a freddo le sue parole, sembra proprio che la voglia di “casa”, del suo paese e della sua famiglia, abbinata alla fatica per gli estenuanti viaggi che l’hanno costretta per anni lontano dall’Australia, abbiano avuto un peso enorme nella sua decisione. Per questo, vista la giovanissima età e il suo animo da grande sportiva, l’ipotesi di rivederla in campo in uno sport nazionale è tutt’altro che impossibile. Di sicuro il mondo del tennis, senza il suo talento, è assai più povero.

Marco Mazzoni