WTA 1000 Miami: Bellissima impresa di Lucia Bronzetti che elimina Ajla Tomljanovic dopo aver annullato una palla match. Al secondo turno derby contro Camila Giorgi

Bella vittoria di Lucia Bronzetti che per la prima volta in carriera vince un incontro in un torneo WTA 1000.

L’azzurra, ripescata come lucky loser, ha sconfitto all’esordio del torneo WTA 1000 di Miami, Ajla Tomljanovic classe 1993 e n.39 WTA con il risultato di 46 76 (6) 62 dopo 2 ore e 52 minuti di partita.

Al secondo turno Lucia Bronzetti sfiderà proprio Camila Giorgi in un derby tutto italiano.

Da segnalare che nel primo set Lucia avanti per 3 a 1 subiva da quel momento un parziale di quattro game consecutivi con l’australiana che si portava sul 5 a 3 prima di chiudere la prima frazione per 6 a 4 dopo aver tenuto a 15 l’ultimo game di battuta del parziale.

Nel secondo set la Bronzetti dopo aver recuperato per due volte un break, sul 4 pari – 15-40, era brava a tenera il servizio dopo aver annullato due delicate palle break.

Si andava al tiebreak e qui l’azzurra riusciva ad annullare un match point sul 5 a 6 prima di piazzare un mini parziale di tre punti consecutivi e vincere il secondo set per 8 punti a 6.

Nel terzo set l’azzurra si portava sul 4 a 1, con doppio break e dopo aver annullato nel secondo gioco dallo 0-40 tre palle del controbreak consecutive.

Dopo aver perso la battuta nel sesto game, dal 4 a 2, Lucia conquistava otto dei nove punti a disposizione conquistando la partita per 6 a 2.