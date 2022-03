La Barty imita Henin e si ritira da numero 1 del mondo: Swiatek nuova n.1 del mondo tra due settimane?

L’annuncio del ritiro immediato di Ash Barty in testa alla classifica mondiale è assolutamente sorprendente, ma non senza precedenti per una numero uno del mondo. L’australiana è la seconda tennista della storia – su 27 leader WTA – a ritirarsi in cima alla classifica mondiale, dopo che Justine Henin lo fece 14 anni fa, quando aveva anche comandato il tennis mondiale per diverse stagioni.

All’epoca, la belga chiese che il suo nome venisse rimosso dalla classifica WTA, il che fece sì che la russa Maria Sharapova salisse in cima alla classifica per essere superata poi poche settimane dopo da Ana Ivanovic, che vinse il Roland Garros e salì al vertice del ranking per tre mesi. Henin, come tutti sappiamo, sarebbe tornata al tennis meno di due anni dopo.

Ora, se Barty facesse la stessa richiesta – che è probabile – la 20enne polacco Iga Swiatek sarebbe la nuova n.1 del mondo. Matematicamente, solo la spagnola Paula Badosa ha la possibilità di superare Swiatek a Miami, ma dovrebbe vincere il torneo e sperare che la polacca perda il primo incontro. Qualsiasi altro scenario porterebbe Iga in vetta al ranking.