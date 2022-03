Masters 1000 e WTA 1000 Miami: Il programma completo di Mercoledì 23 Marzo 2022. Lucia Bronzetti ripescata come lucky loser

STADIUM – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Naomi Osaka vs Astra Sharma

2. Mackenzie McDonald vs Dominik Koepfer

3. Roberto Carballes Baena vs David Goffin

4. Panna Udvardy vs Sloane Stephens (non prima ore: 00:00)

5. [WC] Nick Kyrgios vs Adrian Mannarino (non prima ore: 01:30)

GRANDSTAND – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Soonwoo Kwon vs Brandon Nakashima

2. [WC] Robin Montgomery vs [Q] Anna Kalinskaya

3. Jil Teichmann vs Alison Riske

4. [WC] Ashlyn Krueger vs [Q] Qiang Wang

5. Maxime Cressy vs Emil Ruusuvuori (non prima ore: 00:00)

BUTCH BUCHHOLZ – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Hailey Baptiste vs Irina-Camelia Begu

2. Karolina Muchova vs Tereza Martincova

3. [Q] Rebecca Marino vs Katerina Siniakova

4. [Q] Kirsten Flipkens vs Viktorija Golubic

5. [Q] Thanasi Kokkinakis vs Richard Gasquet

COURT 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Emilio Nava vs Hugo Gaston

2. [PR] Gilles Simon vs [WC] Jack Draper

3. Henri Laaksonen vs Benoit Paire

4. [PR] Borna Coric vs [Q] Fernando Verdasco

5. [WC] Juncheng Shang vs [Q] Denis Kudla

COURT 7 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Xinyu Wang vs Aliaksandra Sasnovich

2. Shuai Zhang vs Clara Tauson

3. [Q] Dalma Galfi vs Kristina Kucova

COURT 5 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Tallon Griekspoor vs Francisco Cerundolo

2. Juan Manuel Cerundolo vs Dusan Lajovic

3. [Q] Daniel Elahi Galan vs John Millman

4. [Q] Jaume Munar vs [Q] Taro Daniel

5. Oscar Otte vs [Q] Mitchell Krueger

COURT 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Alexandra Eala vs Madison Brengle

2. [LL] Lucia Bronzetti vs Ajla Tomljanovic

3. Clara Burel vs [Q] Magdalena Frech

4. Laura Siegemund vs [Q] Marie Bouzkova

5. [Q] Yue Yuan vs [Q] Lauren Davis

COURT 3 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Linda Fruhvirtova vs Danka Kovinic

2. Misaki Doi vs [Q] Vera Zvonareva

3. [Q] Ekaterine Gorgodze vs Anhelina Kalinina