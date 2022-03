Challenger Zadar, Lille, Santa Cruz 2 e Biel: I risultati con il dettaglio del Day 3. In campo diversi azzurri (LIVE)

CHALLENGER Zadar (Croazia) – 2° Turno, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [6] Flavio Cobollivs [WC] Dino Prizmic

2. Duje Ajdukovic vs Lorenzo Giustino (non prima ore: 11:30)



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Mili Poljicak / Nino Serdarusic vs Alexandru Jecan / David Pichler



Il match deve ancora iniziare

4. Nikola Milojevic / Miljan Zekic vs [WC] Duje Ajdukovic / Frane Nincevic (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare

5. Luca Castelnuovo / Zhizhen Zhang vs Javier Barranco Cosano / Raul Brancaccio



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Cezar Cretu vs [Q] Carlos Sanchez Jover



Il match deve ancora iniziare

2. [8] Manuel Guinard vs Giulio Zeppieri (non prima ore: 11:30) 1T



ATP Zadar Manuel Guinard [8] Manuel Guinard [8] 0 7 0 Giulio Zeppieri • Giulio Zeppieri 0 5 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 G. Zeppieri 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Guinard 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 M. Guinard 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 M. Guinard 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 M. Guinard 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 M. Guinard 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Guinard 15-0 15-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Zeppieri 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. Andrej Martin / Tristan-Samuel Weissborn vs [3] Zdenek Kolar / Andrea Vavassori



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Denys Molchanov / Aleksandr Nedovyesov vs Franco Agamenone / Manuel Guinard (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. Sanjar Fayziev/ Markos Kalovelonisvs [2] Ivan Sabanov/ Matej Sabanov

2. Raul Brancaccio vs Eduard Esteve Lobato (non prima ore: 11:30)



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Marco Bortolotti / Sadio Doumbia vs [PR] Jeevan Nedunchezhiyan / N Vijay Sundar Prashanth



Il match deve ancora iniziare

4. Francesco Forti / Giulio Zeppieri vs Denis Istomin / Lukas Rosol (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. Luca Nardivs [WC] Sean Cuenin

2. [Q] Arthur Fils vs [4] Roman Safiullin



Il match deve ancora iniziare

3. [Q] Jonas Forejtek vs Geoffrey Blancaneaux (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Vitaliy Sachko vs [2] Quentin Halys



Il match deve ancora iniziare

5. [7] Zizou Bergs vs [Q] Laurent Lokoli (non prima ore: 17:30)



Il match deve ancora iniziare

6. Jonathan Eysseric / Quentin Halys vs Piotr Matuszewski / Vitaliy Sachko



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Robin Haase vs Illya Marchenko



Il match deve ancora iniziare

2. [8] Constant Lestienne vs Kaichi Uchida



Il match deve ancora iniziare

3. [PR] Malek Jaziri vs [Q] Viktor Durasovic (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Jonny O’Mara / Ken Skupski vs Enzo Couacaud / Tristan Lamasine (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare

5. Mirza Basic / Geoffrey Blancaneaux vs [WC] Sascha Gueymard Wayenburg / Luca Van Assche



Il match deve ancora iniziare

6. [PR] Viktor Durasovic / Patrik Niklas-Salminen vs [4] Sergio Martos Gornes / Artem Sitak



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. Ruben Gonzales/ Luca Margarolivs [4] Hunter Reese/ Sem Verbeek

2. [Q] Gijs Brouwer vs [WC] Leandro Riedi (non prima ore: 12:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [Q] Jelle Sels vs [6] Daniel Masur



Il match deve ancora iniziare

4. [3] Alexander Erler / Lucas Miedler vs [WC] Jerome Kym / Leandro Riedi (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [1] Pierre-Hugues Herbert / Albano Olivetti vs Evgeny Karlovskiy / Pavel Kotov



Il match deve ancora iniziare

6. Yuichi Sugita vs [3] Dominic Stricker (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [8] Tim Van Rijthoven vs Evgeny Karlovskiy



Il match deve ancora iniziare

2. [5] Pavel Kotov vs Kacper Zuk



Il match deve ancora iniziare

3. [LL] Aldin Setkic vs Jurij Rodionov



Il match deve ancora iniziare

4. [PR] Zhe Li / Go Soeda vs Purav Raja / Ramkumar Ramanathan (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

5. Marius Copil vs Antoine Escoffier



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [Alt] Johan Niklesvs [3] Juan Pablo Varillas

2. Felipe Meligeni Rodrigues Alves vs [5] Tomas Barrios Vera



Il match deve ancora iniziare

3. [3] Nicolas Barrientos / Miguel Angel Reyes-Varela vs Boris Arias / Federico Zeballos (non prima ore: 00:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Andrea Collarini / Juan Bautista Torres vs [WC] Murkel Dellien / Juan Carlos Prado Angelo



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [7] Facundo Menavs Alexander Ritschard

2. [LL] Daniel Dutra da Silva vs Matheus Pucinelli De Almeida



Il match deve ancora iniziare

3. Johan Nikles / Alexander Ritschard vs Diego Hidalgo / Cristian Rodriguez (non prima ore: 23:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Steven Diez / Facundo Juarez vs [2] Luis David Martinez / Felipe Meligeni Rodrigues Alves



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. Jesper De Jong/ Bart Stevensvs [WC] Alejandro Mendoza/ Jorge Panta

2. Corentin Denolly / Rio Noguchi vs [4] Sergio Galdos / Goncalo Oliveira



Il match deve ancora iniziare

3. Alternate / vs Hernan Casanova / Santiago Fa Rodriguez Taverna (non prima ore: 23:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Guillermo Duran / Fernando Romboli vs Daniel Dutra da Silva / Alexander Merino



Il match deve ancora iniziare