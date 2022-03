Masters 1000 e WTA 1000 Miami: Il programma di Martedì 22 Marzo 2022

GRANDSTAND – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Caroline Garcia vs Anna Bondar

2. Greet Minnen vs [WC] Daria Saville

3. Amanda Anisimova vs Shelby Rogers

4. Ann Li vs Mayar Sherif

BUTCH BUCHHOLZ – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Heather Watson vs Arantxa Rus

2. Ekaterina Alexandrova vs Jasmine Paolini

3. Elena-Gabriela Ruse vs Ana Konjuh

4. Yulia Putintseva vs [WC] Nastasja Schunk

COURT 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Alison Van Uytvanck vs Marta Kostyuk

2. Kaia Kanepi vs Maryna Zanevska

3. Magda Linette vs Qinwen Zheng

4. Beatriz Haddad Maia vs Nuria Parrizas Diaz

COURT 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [7] Jaume Munar vs [21] Elias Ymer

2. [WC] Shintaro Mochizuki vs Mikhail Kukushkin

3. [8] Denis Kudla OR [WC] Gustavo Heide vs [WC] Ulises Blanch

4. Fernando Verdasco vs Hugo Grenier

COURT 3 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Xinyu Wang vs Storm Sanders

2. [DA SR] Kirsten Flipkens vs [WC] Alycia Parks

3. L. Davis or P. Hon vs Xiyu Wang

4. L. Bronzetti or L. Pattinama Kerkhove vs R. Zarazua or Q. Wang

COURT 4 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [10] Taro Daniel vs [24] Bjorn Fratangelo

2. [9] Daniel Elahi Galan vs Nicolas Kicker

3. [5] Peter Gojowczyk vs [23] Emilio Gomez

4. [4] Yoshihito Nishioka OR Egor Gerasimov vs Christopher Eubanks

COURT 5 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Lin Zhu vs [24] Rebecca Marino

2. [WC] Christina McHale vs [15] Dalma Galfi

3. [8] Harmony Tan vs M. Inglis or E. Gorgodze

4. M. Bouzkova or A. Gasanova vs M. Hontama or A. Potapova

COURT 6 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Yue Yuan vs [DA SR] Tatjana Maria

2. [6] Magdalena Frech vs Stefanie Voegele

3. A. Kalinskaya or A. Friedsam vs C. Dolehide or D. Yastremska

4. C. Liu or L. Tsurenko vs M. Bjorklund or V. Zvonareva

COURT 7 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Kevin Anderson vs Mitchell Krueger

2. [6] Thanasi Kokkinakis vs [16] Andreas Seppi

3. [PR] J.J. Wolf vs Dmitry Popko

4. [12] Steve Johnson vs Jack Sock OR [18] Aleksandar Vukic