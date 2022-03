Eugenie Bouchard dopo 1 anno ritorna in campo

Eugenie Bouchard non gioca un match ufficiale da più di un anno. La sua ultima partita è stata nel marzo 2021, al torneo di Monterrey, dove perse al primo turno.

Da allora, gli infortuni hanno gettato la canadese in un calvario sportivo: ha subito un intervento chirurgico alla spalla e ha trascorso diversi mesi a riposo, anche se nelle ultime settimane ha pianificato il suo ritorno alle competizioni.

Bouchard ora ha una data per il suo ritorno in campo: giocherà nell’ITF W100 a Palm Harbor, USA, dall’11 aprile. Eugenie ha ricevuto una wild card dagli organizzatori, dato che la sua classifica è scesa oltre la top-1000 e non vuole ancora usare il ranking protetto.