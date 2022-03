Italiani nei tornei ITF: I risultati di Martedì 22 Marzo 2022

M25 Quinta Do Lago 25000 – 2nd Round Q

Marco Mania vs [14] Gabriele Moghini Non prima delle 12:00



Matthias Uwe Kaskvs [15] Filippo Giovannini

[2] Mauro De maio vs Leo Raquillet Non prima delle 13:00



Francesco Passaro vs [6] Giovanni Fonio Non prima delle 11:30



[5] Federico Marchetti vs Luka Mikrut ore 10:00



Marko Andrejic vs [13] Andres Gabriel Ciurletti Non prima delle 11:30



M15 Monastir – 1st Round Q, 2nd Round Q

Stefano D’agostino vs [13] Jarno Jans ore 09:00



Davide Ferrarolli vs Seydina Andre Non prima delle 10:30



Luca Castagnola vs [9] Hanyi Liu ore 09:00



[4] Giorgio Tabacco vs Filippo Speziali Non prima delle 12:00



Natthasith Kunsuwan vs [14] Pietro Pampanin ore 09:00



[3] Fausto Tabacco vs TBD Non prima delle 12:00



[5] Oscar Weightman vs Pietro Marino Non prima delle 10:30



[2] Kazuki Nishiwakivs Gabriele Pennaforti

[6] Biagio Gramaticopolo vs Corban Crowther 3 incontro dalle 11:00



M15 Marrakech – 3rd Round, 1st Round

David Puig molina vs [7] Andrea Gola 2 incontro dalle 10:30



M15 Palmanova 15000 – 3rd Round Q, 1st Round Md

Daniele Capecchi vs Luigi Sorrentino Non prima delle 12:00



[6] Gabriele Piraino vs [10] Manuel Mazza ore 09:00



Andrea Picchione vs [3] Martin Cuevas Non prima delle 12:00



M15 Sharm ElSheikh 15000 – 3rd Round Q

Lorenzo Bresciani vs Maximus Jones ore 10:00