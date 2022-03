Boris Becker a giudizio: rischia fino a 7 anni di carcere per reati fiscali

Boris Becker è chiamato ad un’altra dura battaglia, stavolta non sulla cara erba di Wimbledon ma in tribunale. Il 6 volte campione Slam (3 titoli ai Championships) da tempo ha problemi con il fisco britannico, per investimenti andati male, debiti e contestazioni di vario genere sulle proprietà. Stavolta è chiamato a difendersi da ben 24 capi d’accusa e deve sostenere un processo presso la Southwark Crown Court (Londra), come riportato da tennishead. Becker ha un debito con il fisco britannico di ben 50 milioni di sterline. Il tedesco è accusato di non aver rispettato gli obblighi di divulgazione delle informazioni e di non aver reso disponibili – come promesso – i suoi trofei di tennis nel tentativo di raccogliere fondi per saldare i suoi debiti. Tra i cimeli che Boris doveva consegnare c’era la coppa del suo primo Wimbledon (1985) e i due i trofei dell’Australian Open (1991 e 1996). Questi cimeli hanno una valutazione complessiva di 1,8 milioni di sterline (intorno a 2,3 milioni di euro).

Tra i capi d’accusa a suo carico, l’aver sottratto centinaia di migliaia di sterline trasferendole su conti appartenenti alla ex moglie Barbara Becker e all’ultima moglie Sharlely “Lilly” Becker (attualmente la coppia è in regime di separazione). È accusato inoltre di cinque capi di imputazione per non aver rivelato i dettagli delle sue proprietà immobiliari, due capi di imputazione per rimozione di proprietà richiesta dal curatore fallimentare e un conteggio contestato per occultamento di debiti. In totale, dovrà difendersi da 24 diverse accuse, tutte negate da Becker e dal suo team di legali.

La causa è iniziata oggi e avrà una durata (stimata) di tre settimane. Se dovesse essere ritenuto colpevole di tutti capi d’imputazione, potrebbe rischiare fino a sette anni di carcere. L’accusa è portata avanti dal Servizio fallimentare per conto del Segretario di Stato per le imprese, l’energia e la strategia industriale, Kwasi Kwarteng.

Marco Mazzoni