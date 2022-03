Wawrinka torna in campo la prossima settimana al Challenger di Marbella

Ora possiamo dirlo: bentornato Stan!

Wawrinka ha ricevuto una wild card per tornare in campo la prossima settimana al Challenger di Marbella, l’Andalucia Open, categoria 125. Lo svizzero non gioca dallo scorso marzo 2021, il suo ultimo incontro ufficiale fu la sconfitta al primo turno al 250 di Doha, estromesso da Lloyd Harris. Era tempo che un serio problema al piede lo tormentava, così perse la decisione di sottoporsi ad un’operazione a fine marzo 2021, con l’obiettivo di rientrare sull’erba o al massimo sul cemento in Nord America. Il recupero tuttavia non ha dato i frutti sperati, tanto da costringerlo ad un secondo intervento a giugno, che gli ha fatto saltare tutto il resto della stagione e anche i primi mesi del 2022. Di lui si erano perse le tracce, in molti immaginavano che la sua carriera si fosse chiusa. Invece Wawrinka c’ha creduto, ha lavorato duramente per tornare.

Ai primi di febbraio Stan aveva mostrato un breve video sui social che lo vedeva impegnato in campo, “è passato un po’ di tempo…” scriveva nel messaggio. Adesso lo svizzero, tre volte campione Slam (Australian Open, Roland Garros, US Open) tornerà finalmente in gara in Spagna. Poi lo rivedremo al Masters 1000 di Monte Carlo, torneo che vinse sconfiggendo in finale Federer in una finale storica, tutta rossocrociata.