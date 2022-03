Masters 1000 Indian Wells: Tra il Re ed il Principe vince il Re! Rafael Nadal batte dopo 3 ore Carlos Alcaraz e vola in finale in California (Video della partita)

Era la partita che tutti aspettavano e non ha deluso neanche un po’. Rafael Nadal e Carlos Alcaraz hanno resistito anche a venti fortissimi a Indian Wells, ma è stato il re a spuntarla nel duello tra il re e il principe. E’ stata la 20a vittoria di Rafa in altrettanti incontri in questa stagione e l’accesso alla 53a finale della sua carriera nei tornei Masters 1000, questa volta appunto a Indian Wells.

Ma il trionfo è stato tutt’altro che semplice. Rafa ha chiuso il match 6-4, 4-6, 6-3 dopo 3 ore e 12 minuti, con il vento che a un certo punto ha reso le cose ancora più complicate e imprevedibili. Il veterano 35enne ha superato il prodigio 18enne per la seconda volta in carriera, in una partita piena di momenti davvero entusiasmanti.

Alcaraz è entrato nel match a tutta velocità e si è portato sul 2-0, ma Nadal ha iniziato a crescere progressivamente e l’ha trasformato in 4-2, apparentemente in controllo del match. Ma il giovane non si è allontanato dalla lotta e ha ristabilito la parità impattando sul 4 pari, prima che Rafa riuscisse a brekkarlo di nuovo per vincere il primo set per 6 a 4. Per darvi un’idea, solo nel primo set, il 35enne spagnolo ha avuto 17 palle break e ne ha realizzate tre.

Nel secondo set, la storia è cambiata con il vento che soffiava forte. Dal 2 pari c’è stata un serie di 4 break e controbreak consecutivi poi sul 4 pari ancora un break per Alcaraz che questa volta nel gioco successivo teneva la battuta e chiudeva il secondo parziale per 6 a 4.

Nel terzo set il vento si è calmato e il livello di gioco ha raggiunto di nuovo proporzioni surreali. Nadal ha salvato tre palle break sul 2-2, ha sfruttato quella che ha avuto sul 4-3 e non ha esitato a chiudere il match per 6 a 3 alla prima palla match a disposizione.

In questo modo, Nadal si è qualificato per la finale nel deserto della California e andrà alla ricerca del suo quarto titolo in questa stagione. Affronterà l’americano Taylor Fritz, che giocherà la sua prima finale in carriera in un torneo di questa categoria. Un duello tra Davide e Golia.

ATP Indian Wells Carlos Alcaraz [19] Carlos Alcaraz [19] 4 6 3 Rafael Nadal [4] Rafael Nadal [4] 6 4 6 Vincitore: Nadal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 C. Alcaraz 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 R. Nadal 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Alcaraz 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 C. Alcaraz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 C. Alcaraz 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 R. Nadal 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

1 ACES 23 DOUBLE FAULTS 463/100 (63%) FIRST SERVE 72/108 (67%)38/63 (60%) 1ST SERVE POINTS WON 45/72 (63%)17/37 (46%) 2ND SERVE POINTS WON 16/36 (44%)15/21 (71%) BREAK POINTS SAVED 9/14 (64%)14 SERVICE GAMES PLAYED 1527/72 (38%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 25/63 (40%)20/36 (56%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 20/37 (54%)5/14 (36%) BREAK POINTS CONVERTED 6/21 (29%)15 RETURN GAMES PLAYED 1418/27 (67%) NET POINTS WON 20/35 (57%)41 WINNERS 2434 UNFORCED ERRORS 2655/100 (55%) SERVICE POINTS WON 61/108 (56%)47/108 (44%) RETURN POINTS WON 45/100 (45%)102/208 (49%) TOTAL POINTS WON 106/208 (51%)223 km/h MAX SPEED 202 km/h186 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 185 km/h162 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 161 km/h