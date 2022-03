Challenger Santa Cruz De La Sierra 2: Il Main Draw e Tabellone Quali. Non ci sono azzurri presenti

Challenger Santa Cruz De La Sierra 2 – Tabellone Principale – terra

(1) Dellien, Hugo vs Jubb, Paul

Qualifier vs Qualifier

Casanova, Hernan vs Qualifier

Qualifier vs (8) De Jong, Jesper

(4) Etcheverry, Tomas Martin vs Melzer, Gerald

Collarini, Andrea vs Pucinelli De Almeida, Matheus

Lama, Gonzalo vs Meligeni Rodrigues Alves, Felipe

(Alt) Hardt, Nick vs (5) Barrios Vera, Tomas

(7) Mena, Facundo vs Oliveira, Goncalo

Moreno De Alboran, Nicolas vs Ritschard, Alexander

(Alt) Nikles, Johan vs (WC) Prado Angelo, Juan Carlos

Olivo, Renzo vs (3) Varillas, Juan Pablo

(6) Ugo Carabelli, Camilo vs Rodriguez Taverna, Santiago Fa

Olivieri, Genaro Alberto vs Qualifier

Qualifier vs Diez, Steven

(WC) Dellien, Murkel vs (2/WC) Cuevas, Pablo

(1) Dutra da Silva, Danielvs Zeballos, FedericoNavone, Marianovs (7) Klier Junior, Gilbert

(2) Oliel, Yshai vs (WC) Bueno, Gonzalo

(Alt) Panta, Jorge vs (10) Wenger, Damien

(3) Juarez, Facundo vs (Alt) Mendoza, Alejandro

(WC) Rioja, Freddy vs (12) Nakagawa, Naoki

(4) Quiroz, Roberto vs (Alt) Stevens, Bart

(WC) Navarro, Santiago vs (8) Denolly, Corentin

(5) Torres, Juan Bautista vs (Alt) Bertran, Peter

(Alt) Merino, Alexander vs (9) Noguchi, Rio

(6) Villanueva, Gonzalo vs (Alt) Carou, Ignacio

(WC) Arias, Boris vs (11) Barrientos, Nicolas

CANCHA 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Roberto Quiroz vs [Alt] Bart Stevens

2. [WC] Santiago Navarro vs [8] Corentin Denolly

3. [WC] Freddy Rioja vs [12] Naoki Nakagawa

4. [1] Daniel Dutra da Silva vs Federico Zeballos

CANCHA 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Juan Bautista Torres vs [Alt] Peter Bertran

2. [2] Yshai Oliel vs [WC] Gonzalo Bueno

3. [6] Gonzalo Villanueva vs [Alt] Ignacio Carou

4. [3] Facundo Juarez vs [Alt] Alejandro Mendoza

CANCHA 3 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Alexander Merino vs [9] Rio Noguchi

2. [Alt] Jorge Panta vs [10] Damien Wenger

3. Mariano Navone vs [7] Gilbert Klier Junior

4. [WC] Boris Arias vs [11] Nicolas Barrientos