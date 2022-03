Masters 1000 Indian Wells: Prima finale in un 1000 per Taylor Fritz. Rublev alla fine del primo set perde la testa

Fritz in finale

Andrey Rublev è approdato alle semifinali del Masters 1000 di Indian Wells sulla scia di una striscia vincente di 13 partite e cercava il suo primo titolo in carriera a questo livello. Ma dall’altra parte c’era un Taylor Fritz che voleva fare la storia a livello personale, qualcosa che ci è riuscito approdando in finale ad Indian Wells. Il numero 20 della classifica ATP ha dato uno dei migliori spettacoli in carriera e ha eliminato il numero sette del mondo.

Fritz ha festeggiato con il punteggio di 7-5 6-4, in un duello da forti emozioni.

L’americano ha creato 11 (!) palle break sul servizio del russo (ne ha incassate tre), mentre ha salvato tre delle quattro palle break concesse sul proprio servizio. Fritz si è addirittura lasciato sfuggire un vantaggio di 5-2 nel primo set prima di chiudere la frazione per 7 a 5, mentre Rublev ha avuto il suo momento nella seconda partita: sul 4-4, ha mancato due palle break e l’americano gliel’ha fatta pagare cara poco dopo brekkandolo nel decimo gioco.

Da segnalare che Rublev si è procurato una ferita dopo aver perso il primo set.

Il russo ha ribaltato uno svantaggio di 5-2 ma alla fine ha perso 7-5, qualcosa che lo ha lasciato furioso. Rublev ha dato un pugno alla sua racchetta – quattro volte – e si è ritrovato con la mano destra ferita, con un grande taglio sul dito indice e altri tagli più piccoli. Rublev è andato negli spogliatoi per un time out medico, tornando poi in campo con una benda.