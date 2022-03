Italiani nei tornei ITF: I risultati di Domenica 20 Marzo 2022 (Qualificazioni)

M25 Quinta Do Lago 25000 – 1st Round

Marco Mania vs Henry Salonen Non prima delle 14:00



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

[2] Mauro De maiovs George Gregoriou

Viktor Boban vs [15] Filippo Giovannini Non prima delle 14:00



Il match deve ancora iniziare

[7] Lorenzo Favero vs Alessandro Corcelli perez Non prima delle 15:30



Il match deve ancora iniziare

Stjepan Anisic vs Ottaviano Martini Non prima delle 15:30



Il match deve ancora iniziare

[3] Domagoj Biljesko vs Matteo Meneghetti ore 09:30



ITF Opatija D. Biljesko [3] D. Biljesko [3] 0 M. Meneghetti M. Meneghetti 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

[5] Federico Marchetti vs Borna Devald Non prima delle 12:30



Il match deve ancora iniziare

Makar Krivoshchekov vs Edoardo Lodovico Cattaneo Non prima delle 14:00



Il match deve ancora iniziare

Michelangelo Zvech flaborea mreule vs Ivan Randjelovic Non prima delle 15:30



Il match deve ancora iniziare

Denis Constantin Spiridon vs [12] Daniel Paty Non prima delle 11:00



Il match deve ancora iniziare

Luca Parenti vs [13] Andres Gabriel Ciurletti Non prima delle 14:00



Il match deve ancora iniziare

Matthias Uwe Kask vs Christian Carassai Non prima delle 14:00



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

[4] Giorgio Tabaccovs Paul Armin Albrecht

Luca Castagnola vs [9] Hanyi Liu Non prima delle 12:00



Il match deve ancora iniziare

Stefano D’agostino vs [13] Jarno Jans Non prima delle 13:30



Il match deve ancora iniziare

Davide Ferrarolli vs Stefan Frljanic ore 09:00



ITF Monastir D. Ferrarolli D. Ferrarolli 0 S. Frljanic S. Frljanic 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

[3] Fausto Tabacco vs Zi Hui Chen Non prima delle 12:00



Il match deve ancora iniziare

Natthasith Kunsuwan vs [14] Pietro Pampanin Non prima delle 13:30



Il match deve ancora iniziare

Alexander Edley vs Filippo Speziali Non prima delle 12:00



Il match deve ancora iniziare

Aman Sharma vs Pietro Marino Non prima delle 11:00



Il match deve ancora iniziare

W15 Antalya 15000 – 1st Round

Berk Bugarikj vs Gabriele Pennaforti 2 incontro dalle 10:00



ITF Antalya B. Bugarikj B. Bugarikj 0 G. Pennaforti G. Pennaforti 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

[5] Fletcher Scott vs Luca Barbonaglia 4 incontro dalle 10:00



ITF Antalya F. Scott [5] F. Scott [5] 0 L. Barbonaglia L. Barbonaglia 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

[6] Biagio Gramaticopolo vs Nikola Kolyachev 4 incontro dalle 10:00



ITF Antalya B. Gramaticopolo [6] B. Gramaticopolo [6] 0 N. Kolyachev N. Kolyachev 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

Il match deve ancora iniziare

[5] Mirko Martinezvs Andrea Fiorentini

Mikel Aranzabal vs Simone Camposeo ore 08:45



ITF Palmanova M. Aranzabal M. Aranzabal 0 S. Camposeo S. Camposeo 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

Lorenzo Vatteroni vs Giacomo Crisostomo Non prima delle 12:30



Il match deve ancora iniziare

[6] Gabriele Piraino vs John Sperle Non prima delle 12:30



Il match deve ancora iniziare

Leonardo Rossi vs Ivan Bas mengual Non prima delle 10:30



Il match deve ancora iniziare

Leyton Rivera vs [15] Gian Marco Ortenzi Non prima delle 14:30



Il match deve ancora iniziare

Richard Zusman vs Daniel Bagnolini ore 08:45



ITF Palmanova R. Zusman R. Zusman 0 D. Bagnolini D. Bagnolini 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

Francesco Mineo vs [16] Nikolay Nedelchev ore 08:45



Il match deve ancora iniziare

Federico Campana vs [14] Lukas Hellum lilleengen Non prima delle 10:30



Il match deve ancora iniziare

Dominik Kellovsky vs [10] Manuel Mazza Non prima delle 12:30



Il match deve ancora iniziare

M15 Sharm ElSheikh 15000 – 1st Round

[7] Hong Kit Wong vs Pietro Mugelli Non prima delle 15:30



Il match deve ancora iniziare

Francesco Ferrari vs Hong Chung Non prima delle 13:30



Il match deve ancora iniziare

William Alsterback vs Leonardo Malgaroli Non prima delle 15:30



Il match deve ancora iniziare

Junhyun Lee vs Lorenzo Bresciani 2 incontro dalle 11:00



ITF Sharm Elsheikh J. Lee J. Lee 0 L. Bresciani L. Bresciani 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

[1] Sergey Fomin vs Luca Fantini 2 incontro dalle 11:00



ITF Sharm Elsheikh S. Fomin [1] S. Fomin [1] 0 L. Fantini L. Fantini 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

M15 Marrakech 15000 – 1st Round

Valle vs Mouline



ITF Marrakech F. Valle F. Valle 0 5 S. Mouline • S. Mouline 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 S. Mouline 5-2 F. Valle 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 S. Mouline 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 F. Valle 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 3-1 → 4-1 S. Mouline 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-1 → 3-1 F. Valle 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 S. Mouline 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 F. Valle 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Pecorella vs Morandais



Il match deve ancora iniziare

Hoareau vs Gola



Il match deve ancora iniziare

Banti vs Bachmaier



Il match deve ancora iniziare

Woerner vs De Filippo



Il match deve ancora iniziare

Campese vs Yunis



Il match deve ancora iniziare

Amoros Ramos vs Baldovinetti



Il match deve ancora iniziare

Perfetti vs Weber



Il match deve ancora iniziare

Morolli vs Sadaoui



Il match deve ancora iniziare

Bax vs Migliorati



Il match deve ancora iniziare