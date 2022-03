Challenger Lille: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Tre azzurri al via tra Md e Quali

CHALLENGER Lille (Francia) – Tabellone Principale, cemento (al coperto)

(1) Berankis, Ricardas vs Furness, Evan

Kamke, Tobias vs Qualifier

Qualifier vs (WC) Gueymard Wayenburg, Sascha

Arnaboldi, Andrea vs (5) Barrere, Gregoire

(3) Dzumhur, Damir vs Qualifier

Blancaneaux, Geoffrey vs Janvier, Maxime

(PR) Jaziri, Malek vs (PR) Maden, Yannick

Qualifier vs (6) Couacaud, Enzo

(8) Lestienne, Constant vs Uchida, Kaichi

Nardi, Luca vs (WC) Cuenin, Sean

Haase, Robin vs Marchenko, Illya

Qualifier vs (4) Safiullin, Roman

(7) Bergs, Zizou vs Hoang, Antoine

Qualifier vs (WC) Beaupain, Simon

Sachko, Vitaliy vs Muller, Alexandre

Basic, Mirza vs (2) Halys, Quentin

(1) Lamasine, Tristanvs (WC) Deschamps, Thomas(WC) Fils, Arthurvs (9) Hemery, Calvin

(2) Torpegaard, Mikael vs (PR) Catarina, Lucas

Potenza, Luca vs (10) Lokoli, Laurent

(3) Forejtek, Jonas vs Leshem, Edan

Heyman, Christopher vs (8) Geerts, Michael

(4) Vatutin, Alexey vs Patael, Ben

(PR) Niklas-Salminen, Patrik vs (7) Galarneau, Alexis

(5) Durasovic, Viktor vs (WC) Vandermeersch, Cyril

Smith, Keegan vs (12) Rosenkranz, Mats

(6) Hassan, Benjamin vs Squire, Henri

(WC) Briand, Jurgen vs (11) Van Assche, Luca

1. [1] Tristan Lamasinevs [WC] Thomas Deschamps2. [WC] Jurgen Briandvs [11] Luca Van Assche3. [4] Alexey Vatutinvs Ben Patael4. [5] Viktor Durasovicvs [WC] Cyril Vandermeersch5. Luca Potenzavs [10] Laurent Lokoli6. Christopher Heymanvs [8] Michael Geerts

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Arthur Fils vs [9] Calvin Hemery

2. [6] Benjamin Hassan vs Henri Squire

3. Keegan Smith vs [12] Mats Rosenkranz

4. [PR] Patrik Niklas-Salminen vs [7] Alexis Galarneau

5. [2] Mikael Torpegaard vs [PR] Lucas Catarina

6. [3] Jonas Forejtek vs Edan Leshem