Billie Jean King Cup 2022: Le convocate di Francia vs Italia. C’è Camila Giorgi. La prima volta di Lucia Bronzetti

Per la sfida contro la Francia, valida per i preliminari dell’edizione 2022 di Billie Jean King Cup e in programma venerdì 15 e sabato 16 aprile sul green set all’aperto del Tennis Club Alghero, il capitano dell’Italia, Tathiana, Garbin ha convocato le seguenti giocatrici.

La “new entry” è Bronzetti, 23enne riminese di Villa Verucchio, alla prima convocazione in azzurro.

CAMILA GIORGI (n.30 WTA)

JASMINE PAOLINI (n.46 WTA)

MARTINA TREVISAN (n.86 WTA)

LUCIA BRONZETTI (n.101 WTA)

ELISABETTA COCCIARETTO (n.242 WTA)

Il capitano della Francia Julien Benneteau ha invece scelto:

ALIZE’ CORNET (n.34 WTA)

CAROLINE GARCIA (n.66 WTA)

CLARA BUREL (n.81 WTA)

KRISTINA MLADENOVIC (n.99 WTA)