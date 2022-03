Matteo Berrettini dopo l’accesso agli ottavi ad Indian Wells: “Nel secondo set ero nervoso perché non ero soddisfatto del mio tennis: avevo bisogno di sfogare la rabbia è l’ho fatto con il mio box” (Video)

Matteo Berrettini : “Mi piacciono le condizioni di questo torneo ma non so perché non ero mai riuscito a giocare bene qui. Sono contento per questa vittoria: Lloyd è un avversario tosto. Nel secondo set ero nervoso perché non ero soddisfatto del mio tennis: avevo bisogno di sfogare la rabbia è l’ho fatto con il mio box…. Non mi sentivo un granché ma poi ho giocato sempre meglio. Sono la testa di serie più alta in questa parte di draw? Beh, se gli altri ci sono arrivati battendo giocatori più forti vuol dire che sono in forma”.