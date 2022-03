Da Roseto degli Abruzzi: Il resoconto di giornata (con il programma di domani)

Si sono svolti oggi gli incontri di primo turno al Challenger ATP numero 2 di Roseto degli Abruzzi. Di rilievo i successi di Luciano Darderi (319) sull’olandese Robin Haase, (254) e di Andrea Vavassori (271) nel derby contro Matteo Arnaldi (355).

Darderi ha vinto in rimonta su Haase, già 33 al mondo, in virtù della sua maggiore potenza nei colpi e anche del periodo che lo vede particolarmente in forma. È stato appassionante e dall’andamento imprevedibile l’incontro tra Vavassori e Arnaldi, durato oltre 2 ore e 30. Vavassori si qualifica per il tabellone principale nonostante i nove doppi falli commessi.

Carlos Gimeno Valero (458) prevale sull’italiano Francesco Maestrelli (699). Nel derby francese successo di Alexis Gautier (361) su Ugo Blanchet (556). Il tedesco Louis Wessels (350) si impone in rimonta sullo spagnolo Nicolas Alvarez Varona (304) e l’ungherese Zsombor Piros (240) prevale sul francese Matthieu Perchicot (440).

Negli incontri di primo turno del tabellone principale, in uno dei derby italiani, ha la meglio Flavio Cobolli (177), semifinalista nel challenger numero uno, che ha sconfitto il faentino Federico Gaio (185) 63 64, e che nel prossimo turno affronterà il vincente tra Vesely e Serdarusic. Nell’altro derby italiano della giornata tra l’italo-argentino Franco Agamenone (169) e il napoletano Lorenzo Giustino (207), l’incontro è stato sospeso per oscurità sul punteggio di 57 75. Sempre nel primo turno, il ventenne Chun-hsin Zeng (159) si impone sul francese Mathias Bourgue (232) con un doppio tie break 76 76. Inoltre, approda al secondo turno il portoghese Gastao Elias (202) che ha sconfitto per ritiro Bernabe Zapata Miralles (118).

Da segnalare anche il forfait di Gian Marco Moroni (184), che ha dato campo libero allo slovacco Andrej Martin (127). Definito quindi il programma di domani che prevede l’ingresso in campo di Jiri Vesely (74) che affronterà il croato Nino Serdarusic (219). Vesely, insieme all’italiano Gianluca Mager, sarà una delle star di questo tabellone visto che, nell’ATP di Dubai è stato fermato solo in finale dal russo n. 7 al mondo, Andrey Rublev. Vesely si è reso protagonista dell’eliminazione di campioni del calibro di Bautista-Agut e, soprattutto, dell’ex numero uno al mondo e dominatore del circuito, il serbo Novak Djokovic.

Il vincitore del Challenger numero 1 Carlos Taberner (105) scenderà in campo contro il laziale Giulio Zeppieri (237). Ci sarà l’esordio dell’abruzzese wild card Andrea Del Federico, contro il kazaco Timofey Skatov (221). Nella parte bassa del tabellone andrà in scena il derby italiano tra Gianluca Mager (95), testa di serie numero due del seeding e Andrea Pellegrino (201). Si preannuncia un bell’incontro quello tra Nikolas Milojevic (126) e il francese Manuel Guinard (199). Inoltre, il portoghese Nuno Borges (161), finalista del Challenger numero 1, affronterà lo slovacco Josef Kovalic (191).

Anche il doppio apre i battenti. Nella giornata di domani scenderanno in campo gli abruzzesi Giorgio Ricca e Andrea Del Federico contro Franco Agamenone e Manuel Guinar; il duo Federico Gaio e Andrea Pellegrino contro l’olandese Robert Haase e Andrea Vavassori. Ancora, Raul Brancaccio e Flavio Cobolli affronteranno Romain Arneodo e Szymon Walkow mentre Andrej Martin-Tristan e Samuel Weissborn se la vedranno contro Divij Sharan e Chun-hsin Tseng.

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [7] Andrej Martin vs [Q] Zsombor Piros

2. Franco Agamenone vs Lorenzo Giustino

3. [1] Jiri Vesely vs [Alt] Nino Serdarusic

4. Andrea Pellegrino vs [2] Gianluca Mager

5. Francisco Cabral / David Vega Hernandez vs Jamie Cerretani / Nino Serdarusic (non prima ore: 14:30)

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Nikola Milojevic vs [Alt] Manuel Guinard

2. [3] Carlos Taberner vs [WC] Giulio Zeppieri

3. Alessandro Giannessi vs [LL] Nicolas Alvarez Varona

4. [4] Romain Arneodo / Szymon Walkow vs Raul Brancaccio / Flavio Cobolli (non prima ore: 14:30)

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Timofey Skatov vs [WC] Andrea Del Federico

2. [Q] Andrea Vavassori vs [Q] Luciano Darderi

3. [LL] Robin Haase vs [Q] Louis Wessels

4. Franco Agamenone / Manuel Guinard vs [WC] Andrea Del Federico / Giorgio Ricca (non prima ore: 14:30)

Court 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Carlos Gimeno Valero vs Kimmer Coppejans

2. [Alt] Brayden Schnur vs [Q] Alexis Gautier

3. Jozef Kovalik vs Nuno Borges

4. Andrej Martin / Tristan-Samuel Weissborn vs Divij Sharan / Chun-hsin Tseng (non prima ore: 14:30)