Illya Marchenko chiede aiuto per i giovani tennisti ucraini rifugiati

Qualsiasi aiuto è ancora troppo poco per risolvere o almeno alleviare i terribili effetti del conflitto tra Russia e Ucraina con l’invasione russa del territorio ucraino.

Uno dei migliori giocatori ucraini, Illya Marchenko, sta facendo appello alle scuole e accademie di tennis per accogliere i giovani rifugiati ucraini nelle loro strutture. Spera che i sogni inseguiti da molti bambini e adolescenti del suo paese non siano interrotti dal disastro e dalla desolazione della guerra. Ha fornito un indirizzo e-mail dove chiunque voglia può scrivergli e fare ciò che può contribuire alla causa di questi ragazzi.

Illya Marchenko is calling upon the tennis community to help Ukrainian refugees, here's how you can help.#TheBreakTC | #IndianWells | @imarchello pic.twitter.com/Vkn435lcPK

— Tennis Channel (@TennisChannel) March 13, 2022