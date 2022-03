Naomi Osaka ha minacciato di lasciare il campo dopo essere stata insultata a Indian Wells (Video)

Naomi Osaka, l’atleta femminile più pagata al mondo e una delle figure di spicco del tennis mondiale, ha avuto un momento difficile a Indian Wells sabato quando è stata insultata da uno spettatore sugli spalti all’inizio del suo match contro la russa Veronika Kudermetova.

La 24enne giocatrice giapponese era in lacrime per la situazione e ha persino minacciato di abbandonare se lo spettatore non fosse stato allontanato dallo stadio. Il supervisore WTA ha spiegato a Osaka che il fan non è stato identificato e le ha assicurato che sarebbe stato allontanato se avessero scoperto chi fosse.

Passando al campo Naomi Osaka, ex leader mondiale e attualmente al 78° posto, è stata sconfitta questo sabato sera nel secondo turno del WTA 1000 Indian Wells, in un match che è stato segnato, come dicevamo da un inizio controverso in cui ha persino minacciato di rinunciare al match.

La giapponese, campionessa del torneo nel 2018, è stata superata dalla russa Veronika Kudermetova, 24° WTA e in gran forma, in un incontro risolto per 6-0 6-4, in 1h15. Osaka non ha nemmeno giocato male nel secondo set, ma non ha mai avuto alcuna possibilità di ribaltare la partita.