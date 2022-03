Masters 1000 Indian Wells: Jannik Sinner accede al terzo turno (con video della partita)

Jannik Sinner accede al secondo turno nel torneo Masters 1000 di Indian Wells.

Il 20enne di Sesto Pusteria, n.10 del ranking mondiale e del seeding, ha sconfitto nella notte italiana per 63 63, in un’ora e 28 minuti di gioco, il serbo Laslo Djere, n.52 ATP.

Sinner dovrà vedersela lunedì con il francese Benjamin Bonzi, n.62 ATP, che ha sconfitto per 63 64, in un’ora e 37 minuti di partita, l’altro azzurro Lorenzo Sonego, n.21 del ranking e del tabellone.

Jannik nel primo set ha tolto la battuta all’avversario nel quarto gioco, dopo aver comunque fronteggiato quattro opportunità per il 2-2, poi ha piazzato un secondo break volando sul 5-1, ma quando è andato a servire per il set si è un po’ inceppato subendo un immediato contro-break. Djere ha accorciato sul 3-5, però l’azzurro nel nono game ha messo in cassaforte la prima frazione per 6 a 3.

Nel secondo set il serbo ha salvato una palla-break nel quinto gioco, ma analoga impresa non gli è riuscita poi nel turno di servizio successivo, con l’azzurro che si portava sul 4-3 e poi a completare la striscia di quattro game di fila strappava nuovamente la battuta al rivale chiudendo la partita per 6 a 3.

ATP Indian Wells Jannik Sinner [10] Jannik Sinner [10] 6 6 Laslo Djere Laslo Djere 3 3 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Djere 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 L. Djere 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 3-3 → 4-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 L. Djere 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 2-2 L. Djere 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Djere 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 L. Djere 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-2 → 5-3 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 ace 40-A 5-1 → 5-2 L. Djere 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 L. Djere 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 L. Djere 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2 ACES 43 DOUBLE FAULTS 225/55 (45%) FIRST SERVE 42/67 (63%)19/25 (76%) 1ST SERVE POINTS WON 26/42 (62%)19/30 (63%) 2ND SERVE POINTS WON 10/25 (40%)5/6 (83%) BREAK POINTS SAVED 5/9 (56%)9 SERVICE GAMES PLAYED 916/42 (38%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 6/25 (24%)15/25 (60%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 11/30 (37%)4/9 (44%) BREAK POINTS CONVERTED 1/6 (17%)9 RETURN GAMES PLAYED 98/14 (57%) NET POINTS WON 3/6 (50%)14 WINNERS 1917 UNFORCED ERRORS 3038/55 (69%) SERVICE POINTS WON 36/67 (54%)31/67 (46%) RETURN POINTS WON 17/55 (31%)69/122 (57%) TOTAL POINTS WON 53/122 (43%)207 km/h MAX SPEED 202 km/h192 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 194 km/h158 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 159 km/h