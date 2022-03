Masters 1000 e WTA 1000 Indian Wells: I risultati con il dettaglio dei giocatori italiani impegnati nel Day 4. In campo 5 azzurri (LIVE)

Masters 1000 e WTA 1000 Indian Wells – HARD- 2° Turno

STADIUM 2 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1°INC. Jasmine Paolini vs (2) Aryna Sabalenka Inizio 20:00



Il match deve ancora iniziare

STADIUM 3 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

2°INC. [17] Reilly Opelka vs Lorenzo Musetti



Il match deve ancora iniziare

STADIUM 4 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

4°INC. [10] Jannik Sinner vs Laslo Djere (non prima ore: 02:00)



Il match deve ancora iniziare

STADIUM 5 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

4°INC. Benjamin Bonzi vs [21] Lorenzo Sonego



Il match deve ancora iniziare

STADIUM 6 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

3°INC. Fabio Fognini vs [18] Nikoloz Basilashvili



Il match deve ancora iniziare