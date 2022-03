Masters 1000 e WTA 1000 Indian Wells: I risultati con il dettaglio dei giocatori italiani impegnati nel Day 4. In campo 2 azzurri. Fabio Fognini dà forfait colpito da un attacco influenzale

Fabio Fognini ha dato forfait al Masters 1000 di Indian Wells 2022, fermato dalla febbre. L’azzurro, dopo essere sceso in campo al fianco di Simone Bolelli con vistoso disagio, ha rinunciato al secondo turno in singolare; il ligure avrebbe dovuto affrontare Nikoloz Basilashvili per un posto al terzo turno.

Masters 1000 e WTA 1000 Indian Wells – HARD- 2° Turno

STADIUM 2 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1°INC. Jasmine Paolini vs (2) Aryna Sabalenka Inizio 20:00



WTA WTA Indian Wells Jasmine Paolini Jasmine Paolini 2 6 6 Aryna Sabalenka [2] Aryna Sabalenka [2] 6 3 3 Vincitore: J. Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Aryna Sabalenka 30-0 40-0 df 2-1 → 2-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 40-A df 5-3 → 6-3 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 4-3 → 5-3 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-1 → 4-2 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-1 → 1-1 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Aryna Sabalenka 15-0 ace 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 df 40-A 2-3 → 2-4 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

STADIUM 3 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

2°INC. [17] Reilly Opelka vs Lorenzo Musetti



ATP Indian Wells Reilly Opelka [17] Reilly Opelka [17] 6 6 Lorenzo Musetti Lorenzo Musetti 1 4 Vincitore: Opelka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Opelka 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-4 → 6-4 L. Musetti 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 R. Opelka 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 5-3 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-2 → 4-2 L. Musetti 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 R. Opelka 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 1-2 → 2-2 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 R. Opelka 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-1 → 6-1 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 5-1 R. Opelka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 ace 3-1 → 4-1 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df df 2-1 → 3-1 R. Opelka 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 R. Opelka 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0

STADIUM 4 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

4°INC. [10] Jannik Sinner vs Laslo Djere (non prima ore: 02:00)



STADIUM 5 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

4°INC. Benjamin Bonzi vs [21] Lorenzo Sonego



ATP Indian Wells Benjamin Bonzi Benjamin Bonzi 15 6 2 Lorenzo Sonego [21] • Lorenzo Sonego [21] 15 3 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 L. Sonego 15-0 15-15 2-0 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 1-0 → 2-0 L. Sonego 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 L. Sonego 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-1 → 2-2 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 B. Bonzi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

STADIUM 6 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

3°INC. Fabio Fognini vs [18] Nikoloz Basilashvili