Masters 1000 e WTA 1000 Indian Wells: Il programma di Sabato 12 Marzo 2022. In campo ben 5 azzurri

STADIUM 1 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Daniil Medvedev vs [Q] Tomas Machac

2. [4] Rafael Nadal vs Sebastian Korda

3. [5] Paula Badosa vs Tereza Martincova (non prima ore: 00:00)

4. [WC] Jack Sock vs [5] Stefanos Tsitsipas (non prima ore: 03:00)

5. Naomi Osaka vs [21] Veronika Kudermetova (non prima ore: 05:00)

STADIUM 2 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Jasmine Paolini vs [2] Aryna Sabalenka

2. [6] Maria Sakkari vs Katerina Siniakova

3. Alejandro Davidovich Fokina vs [13] Denis Shapovalov

4. [18] Leylah Fernandez vs Amanda Anisimova (non prima ore: 03:00)

5. [32] Federico Delbonis vs [WC] Nick Kyrgios

STADIUM 3 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [19] Carlos Alcaraz vs Mackenzie McDonald

2. [17] Reilly Opelka vs Lorenzo Musetti

3. [Q] Christopher Eubanks vs [8] Casper Ruud

4. [13] Victoria Azarenka vs [LL] Astra Sharma (non prima ore: 02:00)

5. [14] Jessica Pegula vs [Q] Marie Bouzkova

STADIUM 4 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Aliaksandra Sasnovich vs [27] Petra Kvitova

2. Kristina Kucova vs [4] Anett Kontaveit

3. Shelby Rogers vs [10] Jelena Ostapenko

4. [10] Jannik Sinner vs Laslo Djere (non prima ore: 02:00)

5. [25] Karen Khachanov vs Jenson Brooksby

STADIUM 5 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Federico Coria vs [27] Daniel Evans

2. Hubert Hurkacz / Lukasz Kubot vs [6] Tim Puetz / Michael Venus

3. [12] Cameron Norrie vs Pedro Martinez

4. Benjamin Bonzi vs [21] Lorenzo Sonego

STADIUM 6 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] J.J. Wolf vs [15] Roberto Bautista Agut

2. Filip Krajinovic vs [26] Gael Monfils

3. Fabio Fognini vs [18] Nikoloz Basilashvili

4. Carlos Alcaraz / Pablo Carreno Busta vs Taylor Fritz / Tommy Paul

STADIUM 7 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Nicolas Mahut / Fabrice Martin vs [3] Marcel Granollers / Horacio Zeballos

2. Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer vs [5] John Peers / Filip Polasek

3. Andres Molteni / Diego Schwartzman vs Tomislav Brkic / Nikola Cacic

STADIUM 8 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [30] Marketa Vondrousova vs [LL] Magdalena Frech

2. [31] Viktorija Golubic vs Yulia Putintseva

3. [Q] Kaja Juvan vs [32] Sara Sorribes Tormo

4. Yifan Xu / Zhaoxuan Yang vs Hao-Ching Chan / Magda Linette

STADIUM 9 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [20] Elise Mertens vs Marta Kostyuk

2. Alison Van Uytvanck vs [17] Elena Rybakina

3. [Q] Daria Saville vs [9] Ons Jabeur

4. [DA SR] Kirsten Flipkens / Sania Mirza vs [5] Gabriela Dabrowski / Giuliana Olmos