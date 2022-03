Gli organizzatori del torneo di Monte Carlo confermano che Novak Djokovic potrà giocare senza essere vaccinato

A Novak Djokovic è stato impedito di giocare nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami perché non vaccinato, ma il programma del numero due del mondo dovrebbe essere molto più semplice per la stagione europea sulla terra battuta. Per esempio, le porte si sono definitivamente aperte a Monte-Carlo, con il torneo monegasco che ha rivelato che non ci saranno più restrizioni, permettendo al serbo di giocare anche senza essere vaccinato.

“L’allentamento delle misure sanitarie attuato dal governo francese a partire dal 14 marzo ci permette di informarvi che nessun certificato di vaccinazione sarà richiesto per accedere al Rolex-Monte Carlo Masters e che l’uso delle mascherine sarà consigliato solo in alcune aree del torneo che saranno indicate”, si legge in un comunicato dell’organizzazione del torneo.

Ricordiamo che Djokovic è residente proprio a Monaco, quindi se nulla cambierà drasticamente, tutto indica che giocherà al Masters 1000 di Monte-Carlo, proprio come ci si aspetta che accada a Roma e Madrid. Tutto da confermare però all’approssimarsi di ogni torneo, tenendo conto dell’evoluzione della pandemia di Covid-19 e le regole di ogni paese.