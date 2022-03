WTA 1000 Indian Wells: Buona la prima per Jasmine Paolini

Jasmine Paolini accede al secondo turno nel torneo WTA 1000 di Indian Wells.

La 26enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.46 del ranking mondiale, ha debuttato in maniera convincente superando 63 62, in un’ora e 21 minuti la britannica Katie Boulter, proveniente dalle qualificazioni.

Prossima avversaria per Jasmine sarà la bielorussa Aryna Sabalenka, n.3 del ranking e seconda favorita del torneo

Nel primo set la Paolini per due volte avanti di un break in entrambe le occasioni subiva il controbreak.

Sul 3 a 2 però l’azzurra piazzava un nuovo break (a 0) e questa volta era quello decisivo con l’italiana che sul 5 a 3, 15-40, annullava tre palle per il controbreak e al primo set point utile vinceva la frazione per 6 a 3.

Nel secondo set la Paolini conquistava i break nel primo e al settimo gioco (con due doppi falli consecutivi della britannica sul 40 pari).

Jasmine sul 5 a 2 teneva a 15 il turno di battuta e portava a casa la partita per 6 a 2.