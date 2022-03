Il tennis italiano piange la scomparsa di Carlo De Iaco, storico presidente del CT Maglie

Il tennis italiano piange Carlo De Iaco, storica figura dello sport pugliese, fondatore e presidente del Circolo Tennis di Maglie, venuto a mancare mercoledì sera.

Ha dedicato la sua vita e ogni suo sforzo alla promozione del tennis tra i giovani. Ricordiamo il suo coinvolgimento nel progetto “Racchette di classe” che a Maglie ha coinvolto gli alunni delle scuole elementari. Nel 2015 come riconoscimento per l’impegno nella promozione dello sport il Panathlon Club Lecce gli ha assegnato il premio Fair Play 2015.

Il presidente De Iaco ha ricevuto nel 2008 il Premio CONI al merito sportivo per l’attività dirigenziale svolta nell’ambito Federale come vice Presidente Comitato Regionale Pugliese e presidente del Circolo Tennis Maglie. Nel 2014 ha ricevuto la doppia benemerenza con due stelle d’argento al merito sportivo: per la sua attività dirigenziale regionale e come presidente del Circolo Tennis Maglie, quale riconoscimento per la promozione e valorizzazione del tennis giovanile. È stato uno dei promotori del coinvolgimento delle scuole nel mondo del tennis e tante sono state le collaborazioni tra il mondo del tennis e gli istituti scolastici.

Il Circolo Tennis Maglie fu fondato nel 1962 grazie all’impegno di un gruppo di appassionati, tra i quali Carlo De Iaco, e proprio quest’anno il sodalizio magliese compie i 60 anni di attività.

Il Presidente Maurizio Maglio, il direttore sportivo Antonio Baglivo, il direttivo, i maestri, i soci e i collaboratori tutti si stringono con commozione attorno la famiglia esprimendo il profondo cordoglio per la perdita del presidente Carlo De Iaco, fulgida figura dello sport italiano.