Giulio Zeppieri e Federica Di Sarra all’Enjoy Sporting Club. Zeppieri ““I miei obiettivi sono allenarmi bene, migliorare e maturare come persona”

L’Enjoy Sporting Club annuncia l’arrivo di due nuovi giocatori. Giulio Zeppieri e Federica Di Sarra scelgono il centro di allenamento di Roma per proseguire il rispettivo percorso professionistico: entrambi sono già al lavoro per preparare i prossimi impegni internazionali.

L’entusiasmo di Zeppieri – Mancino classe 2001, Zeppieri vanta una carriera giovanile di primissimo livello in cui ha raggiunto la semifinale agli Australian Open Junior 2019 e si è spinto sino alla posizione numero 12 della classifica mondiale under 18. Da professionista ha conquistato un titolo Challenger (a Barletta nel 2021) e un titolo ITF $25.000, oltre ad aver sconfitto due top 100 ATP. “Sono molto contento – le dichiarazioni del numero 237 del mondo -. Sin dal primo giorno all’Enjoy Sporting Club ho trovato grande disponibilità da parte di tutto lo staff, che mi ha accolto come meglio non avrebbe potuto. La presenza di ottimi giovani tennisti mi aiuterà sicuramente dentro e fuori dal campo: cresceremo insieme”. Il talento di Latina sarà seguito in particolare da coach Giuseppe Fischetti: “I miei obiettivi sono allenarmi bene, migliorare e maturare come persona. Sono consapevole di dover lavorare tanto dal punto di vista fisico e spero di ottenere risultati importanti”.

Di Sarra punta gli Slam – Vincitrice di 8 trofei internazionali di singolare e ben 22 di doppio, Di Sarra è carica: “Mi sto riprendendo da un infortunio alla spalla che mi ha tenuto lontana dai campi negli ultimi mesi. Quando fisicamente la situazione è migliorata, ho pensato a dove trasferirmi e per una serie di motivazioni ho scelto l’Enjoy Sporting Club. La mia avventura è iniziata benissimo: per la prima volta ho al mio fianco un team ampio, non vedo l’ora di cominciare i tornei per mettermi alla prova”. La numero 192 WTA ha raggiunto l’ultimo turno di qualificazioni all’ultima edizione degli US Open, a New York, poi sono iniziati i guai fisici: “È stato un peccato dovermi fermare proprio in quel momento. Stavo giocando bene, avrei potuto fare ancora di più. Chiaramente il 2021 è stato un anno positivo per me, adesso cerco o continuità. Obiettivi delineati? Non ho parlato di classifica né con coach Francesco Aldi né con gli altri allenatori del team Enjoy: voglio star bene fisicamente, migliorare tecnicamente e tatticamente e riuscire a giocare gli Slam. I risultati sono una conseguenza del lavoro quotidiano”.