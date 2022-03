Novak Djokovic potrebbe essere multato e sospeso dal prossimo torneo se si ritirerà da Indian Wells senza avere problemi fisici

Il numero due del mondo Novak Djokovic rimane nel tabellone dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells nonostante sia in attesa di un permesso (molto improbabile in un paese dove non ci sono eccezioni mediche) per entrare negli Stati Uniti senza essere vaccinato. Il 34enne serbo potrebbe affrontare conseguenze negative per il fatto che ha ritardato il suo ritiro fino all’ultimo senza essere infortunato.

Il regolamento ATP indica che essendo all’interno della top 10 mondiale e ritirandosi da un torneo dopo il limite senza alcuna giustificazione di infortunio verrà multato di 20.000 dollari e possibilità di essere interdetto alla partecipazione al torneo successivo, che in questo caso sarebbe l’ATP Masters 1000 di Miami, per il quale Djokovic non si è ancora ritirato nonostante si tenga proprio nello stesso paese.