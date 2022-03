Medvedev: “Spero che tutta questa situazione sia temporanea”

I tennisti russi torneranno in campo questa settimana ad Indian Wells, primo Masters 1000 stagionale. Lo faranno senza la bandiera del proprio paese a fianco, a seguito della decisione presa dall’ITF come conseguenza dell’invasione dell’Ucraina ordinata da Putin.

Rublev ha esternato tutta la sua voglia di pace nei tornei della scorsa settimana. Gli ha fatto eco anche il nuovo n.1 del mondo Medvedev, che oggi è tornato a parlare all’agenzia di stampa nazionale russa RIA Novosti. Una breve dichiarazione, assai cauta, in cui ha affermato che “Il nostro compito è sviluppare il tennis nei paesi da cui ognuno di noi proviene e in tutto il mondo. Per questo giochiamo a tennis ogni settimana, in ogni torneo. Al momento, l’unico modo per continuare è giocare senza bandiera e seguirò la regola. Ma spero che questa misura sia temporanea. Non vedo l’ora di poter vedere di nuovo la bandiera accanto ai nomi degli atleti russi”.