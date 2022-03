Il tennista più anziano del mondo è ucraino e ha 98 anni: “Fermate la guerra, voglio ritornare a giocare a tennis!”

Leonid Stanislavskyi è un esempio per tutte le persone nel mondo. Stiamo parlando di un uomo di 98 anni che è ufficialmente considerato il tennista più vecchio del mondo. Il coraggioso Leonid ha resistito alla seconda guerra mondiale, dove ha aiutato come ingegnere a costruire gli aerei sovietici per combattere i nazisti, e ora si trova chiuso nella sua casa di Kharkiv cercando di resistere all’invasione russa.

“Sono sopravvissuto alla seconda guerra mondiale e sopravviverò a questa guerra. Non ho mai pensato che avrei affrontato di nuovo tutto questo. Quando Putin ha iniziato a radunare il suo esercito sul nostro confine, non ho mai creduto che sarebbe avvenuta un’invasione. Ma Putin l’ha fatto e un massacro sta accadendo proprio ora”, ha detto, in dichiarazioni citate dal sito dell’ITF.

Stanislavskyi che gioca spesso nei tornei senior, lancia un appello accorato e non dimentica il tennis nel suo discorso. “I giovani, le donne civili e i bambini stanno morendo. Putin e il mondo, per favore fermate la guerra. Dite no alla guerra. Sono a casa, non posso uscire e c’è rumore di esplosioni ovunque. Fermate la guerra, voglio tornare a giocare a tennis! L’Unicourt Tennis Club e il Superior Tennis Club sono chiusi. La guerra è una vergogna. Viviamo e giochiamo a tennis. Devo arrivare al mio centesimo compleanno”, ha concluso.