Fernandez salva cinque match point per riconquistare Monterrey in una finale controversa (Video)

Leylah Fernandez, la 19enne che è salita alla ribalta raggiungendo la finale degli US Open l’anno scorso, ha riconquistato il titolo WTA 250 di Monterrey domenica, vincendo una finale davvero emozionante contro la 20enne colombiana Camila Osorio.

La canadese, numero 21 del mondo, ha sconfitto Osorio, 44° nella gerarchia WTA, 6-7(5), 6-4, 7-6(3), in una finale durata più di tre ore che è stata interrotta per 10 minuti in modo bizzarro quando la colombiana aveva un quinto match point a suo favore, a causa di un problema alle luci dello stadio. Al suo ritorno, Fernandez è stata più solida e ha cambiato completamente la partita.

Fernandez mantiene così la sua 21esima posizione e cercherà di debuttare finalmente nella top 20 con un buon torneo a Indian Wells. Osorio debutterà in top 40 e sarà testa di serie nel deserto della California.