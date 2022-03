Davis Cup: Lorenzo Musetti regala il punto decisivo. Battuta la Slovacchia 3 a 2 e qualificazione alle Finals di novembre (Video)

Lorenzo Musetti, che ha preso il posto di Lorenzo Sonego, ha regalato all’Italia la vittoria contro la Slovacchia per 3 a 2 in quel di Bratislava conquistando l’accesso alle Finals di Davis Cup che si disputeranno nel prossimo mese di Novembre.

L’azzurro ha sconfitto nella partita decisiva Norbert Gombos (n.110 ATP) con il risultato di 67 (3) 62 64 dopo 2 ore e 30 minuti di partita.

Per Lorenzo si tratta anche dell’esordio in Davis e del primo successo.

Da segnalare che Musetti dopo aver perso il primo set al tiebreak per 7 punti a 3 e vinto la seconda frazione per 6 a 2, nel terzo parziale si è trovato avanti per 3 a 0 ma ha ceduto nel quinto gioco la battuta con lo slovacco che lo agganciava sul 3 pari.

La svolta del match e anche delle qualificazione arriva sul 5 a 4 in favore di Lorenzo che giocava un grandissimo game di risposta brekkava Norbert a 15 e vinceva il combattuto match per 6 a 4.

Piazzando sulla palla match un bel rovescio vincente incrociato stretto, aiutato dal nastro.

15:00 Slovacchia – Italia 2-3

Filip POLASEK Igor ZELENAY – Simone BOLELLI Jannik SINNER

Horansky – Jannik SINNER



Norbert GOMBOS – Lorenzo MUSETTI



Ieri

Norbert GOMBOS – Jannik SINNER



110. Singles ranking 11.13. 8. 1990 Birthdate 16. 8. 2001193 cm Height 188 cm85 kg Weight 76 kgright Plays right

Filip HORANSKY – Lorenzo SONEGO



203. Singles ranking 21.7. 1. 1993 Birthdate 11. 5. 1995191 cm Height 191 cm77 kg Weight 76 kgleft Plays right