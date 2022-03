Challenger Roseto degli Abruzzi: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 26 azzurri presenti tra Md e Quali

Challenger Roseto degli Abruzzi – Tabellone Principale – terra rossa

(1) Taberner, Carlos vs Giustino, Lorenzo

Coppejans, Kimmer vs Kovalik, Jozef

Gaio, Federico vs Serdarusic, Nino

Qualifier vs (8) Moroni, Gian Marco

(3) Zapata Miralles, Bernabe vs (Alt) Ajdukovic, Duje

Qualifier vs (WC) Maestrelli, Francesco

(Alt) Rosol, Lukas vs Qualifier

Giannessi, Alessandro vs (5) Martin, Andrej

(6) Borges, Nuno vs Bourgue, Mathias

Qualifier vs (WC) Passaro, Francesco

Qualifier vs (Alt) Arnaboldi, Andrea

Pellegrino, Andrea vs (4) Milojevic, Nikola

(7) Cobolli, Flavio vs Trungelliti, Marco

Qualifier vs (WC) Del Federico, Andrea

Skatov, Timofey vs Schnur, Brayden

Domingues, Joao vs (2) Travaglia, Stefano

Challenger Roseto degli Abruzzi – Tabellone Qualificazione – terra rossa

(1) Sanchez Izquierdo, Nikolas vs (Alt) Nedunchezhiyan, Jeevan

(WC) Di Nicola, Gianluca vs (7) Ejupovic, Elmar

(2) Gimeno Valero, Carlos vs (Alt) Sorrentino, Luigi

Miceli, Marco vs (11) Brugnerotto, Marco

(3) Darderi, Luciano vs (WC) Boagnon, Yaniche Francis

(Alt) Balaji, N.Sriram vs (8) Lavagno, Edoardo

(4) Hemery, Calvin vs Ricca, Giorgio

(WC) Piraino, Gabriele vs (10) Capecchi, Daniele

(5) Gautier, Alexis vs Picchione, Andrea

(Alt) Biagiotti, Richard vs (12) Moraing, Oscar

(6) Arnaldi, Matteo vs (WC) Corsaro, Giuseppe

Giacalone, Omar vs (9) Balzerani, Riccardo

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Gianluca Di Nicola vs [7] Elmar Ejupovic

2. [4] Calvin Hemery vs Giorgio Ricca

3. [3] Luciano Darderi vs [WC] Yaniche Francis Boagnon

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Nikolas Sanchez Izquierdo vs [Alt] Jeevan Nedunchezhiyan

2. [5] Alexis Gautier vs Andrea Picchione

3. [6] Matteo Arnaldi vs [WC] Giuseppe Corsaro

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Carlos Gimeno Valero vs [Alt] Luigi Sorrentino

2. [WC] Gabriele Piraino vs [10] Daniele Capecchi

3. Omar Giacalone vs [9] Riccardo Balzerani

Court 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Marco Miceli vs [11] Marco Brugnerotto

2. [Alt] Richard Biagiotti vs [12] Oscar Moraing

3. [Alt] N.Sriram Balaji vs [8] Edoardo Lavagno