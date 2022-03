Mouratoglou difende Djokovic: “È autentico, è un rivoluzionario” (Video)

Il coach francese Patrick Mouratoglou sulla propria pagina Instagram parla di Novak Djokovic, difendendolo da molte delle critiche ricevute dal serbo nell’ultimo periodo. Patrick sottolinea che Novak è una persona assai autentica, un vero rivoluzionario. Ecco le parole del francese

“Una delle principali critiche mosse a Novak è di non essere autentico. Che gioca per farsi amare e non mostra la sua vera personalità. Penso esattamente il contrario. Penso che Novak sia estremamente autentico. Vi faccio un esempio. Novak è l’unico tennista ai vertici dello sport che ha rifiutato l’uso della sua immagine in un videogioco. E questo perché pensa che non faccia bene ai bambini. Quindi non ottiene introiti da questo. È molto speciale per questa decisione”.

“E la sua ultima posizione sul coronavirus, penso che sia estremamente facile per Novak avere un medico che firmi i suoi documenti e dica che è stato vaccinato anche se non l’ha fatto davvero e nessuno lo saprà mai. Questo gli avrebbe permesso di poter giocare qualsiasi torneo, fare quello che voleva ed essere in grado di essere il migliore di tutti i tempi. Ma no, non ha fatto niente di tutto questo. Si è rifiutato di imbrogliare, di fare la cosa facile, di farsi firmare i documenti da un medico in Serbia. Sarebbe stato così facile per lui. Ma lui ha detto: ‘no, no, no, non mentirò, non tradirò, sarò onesto con me stesso, penso che sia una brutta cosa per me vaccinarmi, sia vi piaccia o no, che voi la pensiate così o il contrario, lo dico al mondo, mi prendo le mie responsabilità, e se non sono il GOAT, se non gioco più a tennis, proverò ovviamente rimpianti, Penserò che sia ingiusto, ma lo accetterò”

“Penso che sia un messaggio molto forte da parte di qualcuno fedele ai propri valori, fedele alle proprie convinzioni e totalmente autentico. Penso che Novak sia qualcuno che ha cambiato il gioco e che la gente se ne renderà conto e lo ringrazierà per quello che sta succedendo ora, che è un ragazzo molto più autentico di quanto la gente pensi. Potrebbe aver commesso errori nel modo in cui ha comunicato, cosa che ha portato le persone a pensare che non fosse autentico, ma pensa che le azioni parlino più delle parole. Molte persone sono molto brave a fingere invece di essere autentiche, ma io guardo a quello che fanno, non a quello che dicono. E penso che nel caso di Novak, quello che fa parla molto di più di quello che potrebbe aver detto. Questo è il motivo per cui penso che possa essere un rivoluzionario e la gente capirà chi è veramente Novak”.

Un pensiero altrettanto forte alle posizioni di Djokovic, e che certamente farà parlare il mondo del tennis (e non solo).