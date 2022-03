Giulio Zeppieri cambia coach: “È stata la decisione più difficile della mia vita”

Giulio Zeppieri sui social parla della fine del rapporto di collaborazione con il suo coach storico Piero Melaranci.

“È stata la decisione più difficile della mia vita. Ho sentito la necessità di cambiare, di sentirmi in un certo senso più libero: Piero Melaranci non è più il mio allenatore. Il nostro rapporto fuori dal campo non cambia: saremo sempre importanti l’uno per l’altro, e non potrebbe essere altrimenti dopo tutte le esperienze che abbiamo condiviso. Devo ringraziare Piero per gli indimenticabili anni trascorsi insieme: senza di lui non mi sarei tolto le soddisfazioni arrivate sino ad oggi. Non è facile, ma sento di aver preso la decisione più giusta per la mia crescita. Comunicherò nei prossimi giorni il mio nuovo team.”