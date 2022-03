Coppa Davis, Playoff World Group I: tutto facile per India e Ucraina, bene anche il Portogallo

Seconda ed ultima giornata di Playoff del World Group I di Coppa Davis. Di seguito i risultati di tutte le partite in programma.

CILE-SLOVENIA 2-0 (Club de Tenis Union, Viña del Mar. Terra outdoor)

Alejandro TABILO (CHI) b. Bor ARTNAK (SLO) 6-3 6-3 (giocata ieri)

Nicolas JARRY (CHI) b. Blaz ROLA (SLO) 6-3 3-6 7-5 (giocata ieri)

Marcelo Tomas BARRIOS VERA/Alejandro TABILO – Sebastian DOMINKO/Blaz ROLA

Alejandro TABILO – Blaz ROLA

Nicolas JARRY – Bor ARTNAK

Successo senza storia sull’erba di New Delhi per l’India, a segno per 4-0 contro la Danimarca: dopo le vittorie di Ramanathan e Bhambri nei due singolari di venerdì, a certificare il trionfo del team asiatico ci hanno pensato Bopanna e Sharan nel doppio mentre a risultato acquisito è tornato in campo Ramanathan contro Ingildsen (l’indiano si è imposto in rimonta).

INDIA-DANIMARCA 4-0 (Delhi Gymkhana Club, New Delhi. Erba outdoor)

Ramkumar RAMANATHAN (IND) b. Christian SIGSGAARD (DEN) 6-3 6-2 (giocata ieri)

Yuki BHAMBRI (IND) b. Mikael TORPEGAARD (DEN) 6-4 6-4 (giocata ieri)

Rohan BOPANNA/Divij SHARAN (IND) b. Frederik NIELSEN/Mikael TORPEGAARD (DEN) 6-7(3) 6-4 7-6(4)

Ramkumar RAMANATHAN (IND) b. Johannes INGILDSEN (DEN) 5-7 7-5 10-7

Yuki BHAMBRI – Christian SIGSGAARD

La Turchia si impone in rimonta a Tashkent contro l’Uzbekistan: dopo la vittoria del tandem Fayziev/Fomin su Celikbilek/Erel nel doppio che ha aperto il Day-2, sono andati a segno Celikbilek (vittoria in tre set, in rimonta, su Fayziev) e Ilkel (doppio tiebreak su Fomin) in singolare per il 2-3 finale.

UZBEKISTAN-TURCHIA 2-3 (Olympic Tennis School, Tashkent. Cemento indoor)

Sanjar FAYZIEV (UZB) b. Cem ILKEL (TUR) 6-3 6-7(1) 6-4 (giocata ieri)

Altug CELIKBILEK (TUR) b. Sergey FOMIN (UZB) 6-3 6-4 (giocata ieri)

Sanjar FAYZIEV/Sergey FOMIN (UZB) b. Altug CELIKBILEK/Yanki EREL (TUR) 6-2 6-4

Altug CELIKBILEK (TUR) b. Sanjar FAYZIEV (UZB) 4-6 6-1 6-4

Cem ILKEL (TUR) b. Sergey FOMIN (UZB) 7-6(2) 7-6(4)

PORTOGALLO-POLONIA 3-0 (Complexo Municipal de Ténis da Maia, Porto. Terra indoor)

Joao SOUSA (POR) b. Kacper ZUK (POL) 6-3 2-6 6-4 (giocata ieri)

Nuno BORGES (POR) b. Kamil MAJCHRZAK (POL) 3-6 6-4 6-3 (giocata ieri)

Nuno BORGES/Francisco CABRAL (POR) b. Szymon WALKOW/Jan ZIELINSKI (POL) 3-6 6-3 6-4

Gastao ELIAS – Jan ZIELINSKI

Nuno BORGES – Kacper ZUK

TUNISIA-BOSNIA ERZEGOVINA 1-1 (Tennis Club de Tunis, Tunis. Terra outdoor)

Damir DZUMHUR (BIH) b. Moez ECHARGUI (TUN) 6-3 3-6 7-5 (giocata ieri)

Malek JAZIRI (TUN) b. Mirza BASIC (BIH) 5-7 7-5 6-3 (giocata ieri)

Moez ECHARGUI/Malek JAZIRI – Mirza BASIC/Tomislav BRKIC

Malek JAZIRI – Damir DZUMHUR

Moez ECHARGUI – Mirza BASIC

ISRAELE-SUDAFRICA 2-1 (Toto Hakiriya Ashdod Arena, Ashdod. Cemento indoor)

Lloyd HARRIS (RSA) b. Daniel CUKIERMAN (ISR) 6-4 6-4 (giocata ieri)

Yshai OLIEL (ISR) Ruan ROELOFSE (RSA) 6-2 6-3 (giocata ieri)

Daniel CUKIERMAN/Jonathan ERLICH (ISR) b. Lloyd HARRIS/Raven KLAASEN (RSA) 7-6(3) 3-6 6-3

Yshai OLIEL – Lloyd HARRIS

Daniel CUKIERMAN – Ruan ROELOFSE

NUOVA ZELANDA-URUGUAY 1-1 (Darling Tennis Centre, Las Vegas, USA. Cemento outdoor)

Rubin STATAM (NZL) b. Ignacio CAROU (URU) 6-4 6-2 (giocata ieri)

Pablo CUEVAS (URU) b. Ajeet RAI (NZL) 6-4 6-2 (giocata ieri)

Artem SITAK/Michael VENUS – Ariel BEHAR/Ignacio CAROU

Rubin STATHAM – Pablo CUEVAS

Ajeet RAI – Ignacio CAROU

E’ bastato il doppio, ad Antalya, per sancire il successo dell’Ucraina su Barbados: Krutykh e Marchenko, già protagonisti in singolare nella giornata di venerdì, hanno sconfitto in due set Foster-Estwick e King (6-4 7-5). Il tie si è concluso sul 3-0: non disputati gli altri due singolari.

UCRAINA-BARBADOS 3-0 (Rixos Premium Belek, Antalya, Turchia. Cemento outdoor)

Oleksii KRUTYKH (UKR) b. Darian KING (BAR) 6-2 6-1 (giocata ieri)

Illya MARCHENKO (UKR) b. Matthew FOSTER-ESTWICK (BAR) 6-3 6-1 (giocata ieri)

Oleksii KRUTYKH/Illya MARCHENKO (UKR) b. Matthew FOSTER-ESTWICK/Darian KING (BAR) 6-4 7-5

Illya MARCHENKO – Darian KING

Oleksii KRUTYKH – Matthew FOSTER-ESTWICK

Sorprendente affermazione del Pakistan contro la Lituania: a decidere il “tie” è il singolare vinto dal 41enne Qureshi sul 17enne Butvilas in uno scontro generazionale concluso sul 6-4 7-6(2) in favore del tennista pakistano. Alla Lituania non sono bastati i due punti guadagnati dal n.1 Berankis, vittorioso ieri contro Shoaib e quest’oggi contro il 42enne Khan, grande protagonista della due giorni di tennis sull’erba di Islamabad.

PAKISTAN-LITUANIA 3-2 (Pakistan Sports Complex, Islamabad. Erba outdoor)

Aqeel KHAN (PAK) b. Laurynas GRIGELIS (LTU) 7-6(5) 3-6 6-3 (giocata ieri)

Ricardas BERANKIS (LTU) b. Muhammad SHOAIB (PAK) 6-4 6-7(2) 6-4 (giocata ieri)

Aqeel KHAN/Aisam QURESHI (PAK) b. Ricardas BERANKIS/Laurynas GRIGELIS (LTU) 4-6 7-6(4) 7-5

Ricardas BERANKIS (LTU) b. Aqeel KHAN (PAK) 7-6(4) 6-7(6) 6-4

Aisam QURESHI (PAK) b. Edas BUTVILAS (LTU) 6-4 7-6(2)

PERU-BOLIVIA 1-1 (Club Lawn Tennis de La Exposición, Lima. Terra outdoor)

Juan Pablo VARILLAS (PER) b. Murkel DELLIEN (BOL) 6-2 6-2 (giocata ieri)

Hugo DELLIEN (BOL) b. Conner HUERTAS DEL PINO (PER) 6-1 6-4 (giocata ieri)

Gonzalo BUENO/Sergio GALDOS – Boris ARIAS/Federico ZEBALLOS

Juan Pablo VARILLAS – Hugo DELLIEN

Conner HUERTAS DEL PINO – Murkel DELLIEN

SVIZZERA-LIBANO 1-1 (Swiss Tennis Arena, Biel. Cemento indoor)

Benjamin HASSAN (LBN) b. Dominic STRICKER (SUI) 6-3 6-3 (giocata ieri)

Henri LAAKSONEN (SUI) b. Hady HABIB (LBN) 5-7 6-3 6-3 (giocata ieri)

Marc-Andrea HUESLER/Dominic STRICKER – Hady HABIB/Hasan IBRAHIM

Henri LAAKSONEN – Benjamin HASSAN

Dominic STRICKER – Hady HABIB