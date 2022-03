Davis Cup: Slovacchia vs Italia 0-1. Jannik Sinner soffre ma porta a casa il primo punto

Jannik Sinner (n.11 ATP) ha portato l’Italia in vantaggio nella sfida contro la Slovacchia in programma sul veloce indoor della “NTC Arena” di Bratislava e incontro valido per l’accesso alle Finals di Davis Cup in programma a novembre.

L’azzurro ha sconfitto nel primo incontro Norbert Gombos classe 1990 e n.110 ATP con il risultato di 64 46 64 dopo 2 ore di partita.

A seguire la sfida tra Filip Horansky (n.203 ATP) – chiamato in extremis a sostituire il numero uno slovacco Alex Molcan (n.66 ATP), risultato positivo ad un tampone – e Lorenzo Sonego (n.21 ATP).

Nel primo set Jannik piazzava il break sul 2 pari quando dal 40-30 conquistava tre punti consecutivi e anche il break con un errore di rovescio del giocatore slovacco nell’ultimo punto del game.

Sinner poi concedeva solo tre punti nei restanti tre turni di battuta e portava a casa la prima frazione per 6 a 4.

Nel secondo set l’azzurro brekkava Gombos nel primo gioco e poi nel game successivo giocava il game perfetto piazzando 4 ace e conquistando il gioco a 0 portandosi sul 2 a 0.

Sul 2 a 1 Sinner commetteva tre errori gratuiti tra cui un doppio fallo e subiva il controbreak a 30 con lo slovacco che agganciava l’azzurro sul 2 pari.

Sul 4 a 5 poi Jannik, dal 30-15 e dopo aver messo a segno un ace, aveva ancora un passaggio a vuoto complici anche delle buone giocate di Gombos, perdeva nuovamente la battuta e questa volta anche il set per 6 a 4.

Nel terzo set il tennista italiano dopo aver mancato una palla break nel quinto gioco piazzava il break decisivo sul 4 pari quando toglieva ai vantaggi la battuta a Gombos piazzando sulla palla break un belissimo vincente di diritto.

Nel game seguente Jannik teneva a 15 la battuta e con un servizio vincente sul match point portava a casa la combattuta partita per 6 a 4.

Norbert GOMBOS – Jannik SINNER



ITF Qualifiers N. Gombos N. Gombos 4 6 4 J. Sinner J. Sinner 6 4 6 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 N. Gombos 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 N. Gombos 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Sinner 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 N. Gombos 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 N. Gombos 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 5-4 → 6-4 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-4 → 5-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 N. Gombos 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 N. Gombos 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-2 → 2-2 N. Gombos 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 J. Sinner 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 0-1 → 0-2 N. Gombos 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 N. Gombos 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 N. Gombos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 J. Sinner 15-0 15-15 2-1 → 2-2 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 N. Gombos 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0

110. Singles ranking 11.13. 8. 1990 Birthdate 16. 8. 2001193 cm Height 188 cm85 kg Weight 76 kgright Plays right