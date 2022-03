WTA 250 Lione: Obiettivo quarti di finale raggiunto per Jasmine Paolini

Facile successo di Jasmine Paolini che centra i quarti di finale nel torneo WTA 250 di Lione.

L’azzurra ha sconfitto al secondo turno la tedesca Tamara Korpatsch, 167 del ranking, passata attraverso le qualificazioni con il risultato di 61 62 in 58 minuti di partita.

Ai quarti di finale sfiderà Dayana Yastremska classe 2000 e n.140 WTA.

Nel primo set la Paolini andava subito avanti per 3 a 0, dopo aver salvato tre palle del controbreak nel terzo gioco, e poi dal 3 a 1 conquistava tre game consecutivi e portava a casa la frazione per 6 a 1.

Nel secondo set Jasmine dall’1 a 2 senza break, metteva a segno un bel parziale di cinque game consecutivi conquistando la partita per 6 a 2.