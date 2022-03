Rafael Nadal è il quarto giocatore con più titoli vinti oltre i 30 anni

Per valutare ogni nuovo successo di Rafael Nadal come merita, è necessario analizzare poco a poco l’impatto statistico che hanno e l’enorme merito di essere stato uno dei grandi talenti precoci nella storia del tennis mondiale e ora come uno dei migliori veterani di tutti i tempi.

Lo spagnolo ha già vinto 22 dei suoi 91 titoli totali dopo il suo 30° compleanno. È una cifra davvero notevole, soprattutto se la contestualizziamo e ci rendiamo conto che solo tre giocatori hanno vinto più titoli di lui a trent’anni: Rod Laver e Ken Rosewall, in un tennis molto diverso da quello attuale, e anche Roger Federer, che è ancora davanti a lui con 14 trofei in più.

Successi dopo i 30 anni

🇦🇺 Rod Laver | 64

🇦🇺 Ken Rosewall | 39

🇨🇭 Roger Federer | 36

🇪🇸 Rafa Nadal | 22

🇺🇸 Arthur Ashe | 20

🇷🇸 Novak Djokovic | 19

🇺🇸 Andre Agassi | 15