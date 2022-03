Novak Djokovic su Marian Vajda: “Anche se non farà più parte della squadra, farà sempre parte della mia famiglia e non potrò mai essere abbastanza grato per tutto quello che ha fatto”

Dopo 16 anni, una delle relazioni più lunghe e prolifiche tra giocatore e allenatore è giunta al termine. Novak Djokovic e Marian Vajda si sono separati e sia il serbo che lo slovacco si sono dedicati messaggi accorati di grande gratitudine. Novak ha detto: “Marian è stato al mio fianco nei momenti più importanti e memorabili della mia carriera. Insieme abbiamo fatto cose incredibili e mi sento molto grato per l’amicizia che ho con lui e la sua dedizione avuta negli ultimi 15 anni. Anche se non farà più parte della squadra, farà sempre parte della mia famiglia e non potrò mai essere abbastanza grato per tutto quello che ha fatto per me”.

Mentre Marian Vajda ha condiviso queste parole su Nole: “Durante il tempo che ho passato con Novak, ho avuto l’enorme fortuna di assistere alla sua trasformazione nel giocatore che è oggi. Guarderò indietro al nostro tempo insieme con grande orgoglio e grande gratitudine per l’enorme successo che abbiamo raggiunto. Manterrò un enorme sostegno e affetto per lui sia dentro che fuori dal campo e non vedo l’ora che affronti le nuove sfide che lo attendono”.