Torino Challenger, seconda giornata main draw. Out Luca Nardi (con il programma di domani)

Oggi sui campi del Training Center del Circolo della Stampa Sporting di Torino gli occhi erano puntati sull’esordio di Luca Nardi, talento pesarese che sta facendo bene anche a livello Challenger.

Purtroppo nel confronto con il rumeno Jianu, qualificvato non è riuscito ad esprimere in toto il proprio potenziale. Lo ha fatto a tratti ma non è stato sufficiente. Jianu ha conquistato il primo set grazie a due break, il primo dei quali arrivato al terzo gioco su doppio fallo del giovane azzurro (che ne ha commessi diversi lungo il percoro). Break bissato dal rumeno nel game numero 7, per la chiusura in quello successivo, sul 6-2. Più equilibrata la seconda frazione con i due che, annullando qualche palla break assortita, sono giunti al tie-break. Jianu è salito sul 4-2 con un mini-break ma Nardi ha posto rimedio al piccolo svantaggio. Non ha però dato seguito al momento positivo cedendo gli ultimi tre punti e il passaggio di turno. Da rivedere. E’ salito invece negli ottavi il tedesco Mats Moraing, n° 2 del seeding, pur soffrendo contro il francese Guinard (6-4 2-6 6-4). Altri due qualificati hanno confermato le buone prove del tabellone preliminare. L’olandese Brouwer ha stoppato la corsa dell’argentino Ficovich con un netto 7-5 6-2 e il francese Escoffier ha fatto altrettanto contro il tedesco Lenz, battuto 6-0 7-6. Bene la testa di serie n° 7, l’olandese Van Rijthoven, che ha tolto dai giochi con un secco 6-3 6-1 l’esperto tedesco Kamke.

Domani, dalle 11, si completa il quadro di primo turno del Torino Challenger, ATP 80 in corso sui campi in veloce del Circolo della Stampa Sporting con organizzazione Nen Events. Molto atteso l’esordio del torinese Andrea Vavassori, che troverà sul centrale (3° match dalle 11) il n°1 del tabellone e 142 ATP, Quentin Halys (Fra), reduce dalla vittoria colta nel Challenger di Pau, in finale su Vasek Pospisil, testa di serie n°3 a Torino e anch’egli in campo oggi. Il canadese sfiderà il belga Geerts nel 2° match del programma sul campo 1. Prima di Vavassori farà il proprio esordio in tabellone anche l’ultimo italiano in gara, Matteo Viola, opposto al francese Fils, proveniente dalle qualificazioni. La programmazione di domani prevede anche alcuni match di ottavi di finale, con protagonisti tra gli altri gli azzurri che sono usciti vittoriosi dalla prima giornata. L’italo-argentino Franco Agamenone è atteso da un match non facile contro l’americano Michael Mmoh, ex top 100 ATP e capace di raggiungere il 2° turno sia agli US Open (2020) che agli Australian Open (2020 e 2021). Thomas Fabbiano, che in apertura di torneo ha vinto in rimonta con il belga Bemelmans, cercherà i quarti e si confronterà con l’olandese Sels. Infine Giulio Zeppieri, che ha vinto il derby di 1° turno, tra mancini, contro Andrea Arnaboldi, cercherà il bis contro il solido Daniel Masur. In palinsesto anche alcuni doppi.

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00)

1. [1] Lloyd Glasspool / Matt Reid vs [WC] Stefano Reitano / Edoardo Zanada

2. [WC] Matteo Viola vs [Q] Arthur Fils

3. [1] Quentin Halys vs Andrea Vavassori

4. Jelle Sels vs [5] Thomas Fabbiano

5. Giulio Zeppieri vs [6] Daniel Masur

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00)

1. [3] Sander Arends / David Pel vs Jamie Cerretani / Reese Stalder

2. [Q] Michael Geerts vs [3] Vasek Pospisil

3. [4] Franco Agamenone vs Michael Mmoh

4. [WC] Gianluca Bellezza / Federico Luzzo vs [4] Evan King / Alex Lawson

5. Marco Bortolotti / Sergio Martos Gornes vs N.Sriram Balaji / Antonio Sancic