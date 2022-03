WTA 250 Monterrey: Lucia Bronzetti lucky loser ed entra nel Md (con il tabellone aggiornato)

Lucia Bronzetti è entrata pochi minuti fa nel tabellone principale del torneo WTA 250 di Monterrey.

L’azzurra sconfitta ieri al turno decisivo delle qualificazioni contro Sara Errani ha approfittato del ritiro della russa Kalinskaya.

Md

(1) Elina Svitolina vs Anastasia Potapova

(Q) Diane Parry vs (Q) Viktoriya Tomova

(WC) Emma Navarro vs (WC) Marcela Zacarias

Magdalena Frech vs (5) Camila Osorio

(4) Sara Sorribes Tormo vs Kamilla Rakhimova

(WC) Renata Zarazua vs (Q) Harmony Tan

Heather Watson vs (Q) Jule Niemeier

Misaki Doi vs (6) Nuria Parrizas Diaz

(8) Ann Li vs Xinyu Wang

Panna Udvardy vs Beatriz Haddad Maia

(Q) Sara Errani vs Marie Bouzkova

Petra Martic vs (3) Madison Keys

(7) Sloane Stephens vs Mayar Sherif

Qiang Wang vs (Q) Dalma Galfi

Qinwen Zheng vs (LL) Lucia Bronzetti

Anna Karolina Schmiedlova vs (2) Leylah Fernandez