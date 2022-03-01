Italiane nei tornei ITF Copertina, WTA

Italiane nei tornei ITF: I risultati di Martedì 01 Marzo 2022

01/03/2022 08:11 1 commento
Nicole Fossa Huergo ITA, 26.05.1995
Nicole Fossa Huergo ITA, 26.05.1995

TUR W15 Antalya 15000 – 3rd Round Q, 1st Round Md
Rosa Vicens mas ESP vs [4] Bianca Turati ITA 4 incontro dalle 11:00

Il match deve ancora iniziare

[7] Diletta Cherubini ITA vs Alana Tuayeva RUS 2 incontro dalle 11:00

ITF Antalya
D. Cherubini [7]
0
A. Tuayeva
0
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Camilla Gennaro ITA vs Marina Benito ESP ore 11:00

ITF Antalya
C. Gennaro
6
6
M. Benito
4
4
Vincitore: C. Gennaro
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[6] Julia Stamatova BUL vs [11] Irene Lavino ITA 2 incontro dalle 11:00

ITF Antalya
J. Stamatova [6]
0
I. Lavino [11]
0
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TUN W15 Monastir 15000 – 2nd Round Q
[2] Anouk Koevermans NED vs Elisa Andrea Camerano ITA Non prima delle 11:30
Il match deve ancora iniziare

Ella Haavisto FIN vs [11] Valentina Gaggini ITA Non prima delle 11:30

Il match deve ancora iniziare




EGY W15 Sharm ElSheikh 15000 – 3rd Round Q
Ikumi Yamazaki JPN vs Susanna Giovanardi ITA ore 10:00
ITF Sharm el Sheikh
I. Yamazaki
0
6
4
S. Giovanardi
0
4
1
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ECU W25 Guayaquil 25000 – 1st Round
Angelina Wirges GER vs Miriana Tona ITA 2 incontro dalle 17:30
Il match deve ancora iniziare

Oleksandra Oliynykova CRO vs Nicole Fossa huergo ITA ore 15:00

Il match deve ancora iniziare

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1 commento

Giuli 01-03-2022 09:17

Santo Domingo 2:giocheranno oggi Caregaro(ore 15)e Pigato(16,30)

 1
Replica | Quota | 0
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