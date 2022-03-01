Italiane nei tornei ITF: I risultati di Martedì 01 Marzo 2022

Nicole Fossa Huergo ITA, 26.05.1995
W15 Antalya 15000 – 3rd Round Q, 1st Round Md
Rosa Vicens mas vs [4] Bianca Turati 4 incontro dalle 11:00
Il match deve ancora iniziare
[7] Diletta Cherubini vs Alana Tuayeva 2 incontro dalle 11:00
ITF Antalya
D. Cherubini [7]
0
A. Tuayeva
0
Camilla Gennaro vs Marina Benito ore 11:00
ITF Antalya
C. Gennaro
6
6
M. Benito
4
4
Vincitore: C. Gennaro
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
[6] Julia Stamatova vs [11] Irene Lavino 2 incontro dalle 11:00
ITF Antalya
J. Stamatova [6]
0
I. Lavino [11]
0
W15 Monastir 15000 – 2nd Round Q
[2] Anouk Koevermans
vs Elisa Andrea Camerano Non prima delle 11:30
Il match deve ancora iniziare
Ella Haavisto vs [11] Valentina Gaggini Non prima delle 11:30
Il match deve ancora iniziare
W15 Sharm ElSheikh 15000 – 3rd Round Q
Ikumi Yamazaki
vs Susanna Giovanardi ore 10:00
ITF Sharm el Sheikh
I. Yamazaki•
0
6
4
S. Giovanardi
0
4
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Giovanardi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
I. Yamazaki
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
S. Giovanardi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Giovanardi
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
5-3 → 5-4
I. Yamazaki
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
S. Giovanardi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
I. Yamazaki
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-1 → 4-2
S. Giovanardi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
I. Yamazaki
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
S. Giovanardi
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
I. Yamazaki
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
W25 Guayaquil 25000 – 1st Round
Angelina Wirges
vs Miriana Tona 2 incontro dalle 17:30
Il match deve ancora iniziare
Oleksandra Oliynykova vs Nicole Fossa huergo ore 15:00
Il match deve ancora iniziare
1 commento
Santo Domingo 2:giocheranno oggi Caregaro(ore 15)e Pigato(16,30)