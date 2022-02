Draper fa il bis e conquista il Challenger Città di Forlì 5 al TC Villa Carpena. Sachko-Bortolotti vincono il doppio

Jack Draper soffre, annulla match point ma alla fine conquista il Challenger Città di Forlì 5, dopo aver vinto la scorsa settimana il torneo n.4 della città romagnola. Battuto 3-6 6-3 7-6 lo svizzero Ritschard. Il britannico da domani top 150 del mondo.

Due settimane da raccontare. Jack Draper, il ragazzone di 20 anni di Sutton, Inghilterra, ha vinto ancora a Forlì. Oggi ha conquistato il Challenger Città di Forlì 5 sui campi indoor del TC Villa Carpena, dopo aver trionfato la settimana scorsa il Forlì 4; con i punti conquistati (80 Atp) volerà domani nei top 150 del mondo (n.145), suo best ranking, confermandosi uno dei talenti più in vista del tennis mondiale. Draper ha battuto in finale la sorpresa del torneo, lo svizzero Alexander Ritschard, proveniente dalle qualificazioni, 3-6 6-3 7-6, al termine di un tie break finale thrilling finito 10-8 per il britannico, dopo 2 ore e 20’ di gioco e dopo che Jack aveva annullato ben 4 match point all’avversario elvetico (in vantaggio 6-3). Un tie break capace di attirare migliaia di appassionati nella diretta streaming di atptour.com, oltre al tradizionale pienone di tifosi che c’è stato sul campo centrale del Villa Carpena.

Una vittoria importante, che conferma il valore di questo gigante inglese di 193 cm che è già da tempo nel giro della nazionale di Coppa Davis del suo Paese. Colpisce la capacità di tenuta psico-fisica di Draper: in quattro match su cinque nel torneo forlivese di questa settimana, dove Jack non partiva come testa di serie, ha vinto al terzo set, e quasi sempre dopo aver perso il primo parziale, quindi in rimonta. Già al primo turno Draper aveva dovuto fronteggiare un tiebreak al terzo set contro l’olandese De Jong prima di passare il turno. Dieci vittorie consecutive in dieci partite e in due settimane, da oggi è Draper il re del tennis a Forlì.

L’ucraino Vitaliy Sachko vince il doppio con l’azzurro Bortolotti al Challenger Città di Forlì 5 al TC Villa Carpena e dedica il titolo al suo Paese: “Questo mio trionfo è per la mia amata Ucraina, terra di pace. I miei connazionali stanno soffrendo per l’attacco dei russi. Noi siamo e saremo sempre un popolo libero”.

L’applauso più lungo e più sentito degli appassionati di Forlì è per il 24enne tennista ucraino Vitaliy Sachko, vincitore del torneo di doppio del Challenger Atp Città di Forlì 5 al TC Villa Carpena, in coppia con l’italiano Marco Bortolotti. Il giocatore di Coppa Davis ucraino e l’azzurro specialista in doppio (è n.176 Atp) hanno battuto nella finale per il titolo l’esperta coppia formata dal tedesco Fallert e dal romeno Cornea che erano in serie positiva da 7 match e che avevano vinto il precedente torneo Città di Forlì 4. Sachko-Bortolotti hanno vinto allo sprint, 7-6 3-6 10-5 giocando benissimo i punti più importanti del match. Per Bortolotti, tra l’altro, 31enne di esperienza, nato a Guastalla, Reggio Emilia, si tratta del secondo challenger di doppio vinto a Forlì da inizio del 2022. Da lunedì continuerà la scalata nel ranking Atp di doppio, con il suo best ranking (vicino alla 160ma posizione) e facendo un altro passo in avanti verso il suo grande obiettivo di entrare tra i top 100 mondiali.

Toccanti le parole di Vitaliy Sachko, giocatore di Davis ucraino, n.2 Atp del suo Paese, alla fine del match vittorioso: “Voglio ringraziare gli organizzatori del torneo di Forlì e l’Italia intera per il calore dimostrato nei mei confronti. Ne sono grato. Dedico questa mia vittoria al mio Paese che sta soffrendo per l’attacco di guerra della Russia. Siamo e saremo sempre una Nazionale libera”.