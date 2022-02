Dal Challenger di Gran Canaria: Il resoconto di giornata. Successo e lacrime di Orlov (con il programma di domani)

L’Italia a Gran Canaria, in campo e fuori. Il Challenger organizzato da MEF Tennis Events, società umbra, al Cortijo Club de Campo è partito con il sorteggio del tabellone principale. Il main draw vede ben nove azzurri al via, guidati dalla seconda testa di serie Gianluca Mager, mentre in cima al main draw svetta il padrone di casa Roberto Carballes Baena.

Il main draw del Gran Canaria Challenger – Lo spagnolo numero 81 del mondo se la vedrà al debutto con Luciano Darderi. Sarà la seconda sfida tra Carballes Baena e l’italiano di origini argentine: nell’unico precedente tra i due, la scorsa stagione a Siviglia, vinse l’iberico 7-5 7-6(5). Gianluca Mager affronterà al primo turno un qualificato così come Salvatore Caruso, Federico Gaio e Riccardo Bonadio. Insidioso lo scontro che attende Lorenzo Giustino, che dalla parte opposta della rete troverà un altro spagnolo, il ventiduenne Nikolas Sanchez Izquierdo. Affascinante la prova alla quale sarà sottoposto Alessandro Giannessi: il ligure giocherà contro il veterano ceco Lukas Rosol, ex numero 26 ATP celebre in particolare per il successo contro Rafael Nadal sul Centrale di Wimbledon nel 2012. Amici e compagni di squadra in Serie A1, campionato che hanno vinto insieme nel 2021 con la maglia del New Tennis Torre del Greco, Gian Marco Moroni e Raul Brancaccio disputeranno infine l’unico derby azzurro del tabellone.

Successo e lacrime: Orlov ha paura – Supera il primo turno di qualificazioni l’ucraino Vladyslav Orlov (3-6 6-4 6-3 ai danni dell’iberico Ivan Marrero Curbelo), in lacrime al termine del match: “È impossibile per me pensare solo al tennis in questo periodo. Giocare e dare il massimo in campo non è affatto facile. La mia famiglia vive a 30 km dal confine con la Russia: sto tutto il giorno al telefono con loro e a cercare notizie, penso solo alla guerra e al dramma che stiamo vivendo. Quando inizio la partita provo a concentrarmi, a dare il massimo e a non mollare mai. Ma è dura”. Vincitore della sfida del giorno lo spagnolo Oriol Roca Batalla, che ha eliminato l’azzurro Davide Galoppini con il punteggio di 6-4 4-6 7-6(8) in tre ore esatte di gioco.

I risultati di domenica 27 febbraio

Primo turno qualificazioni

Johan Nikles b. Sadio Doumbia 6-2 7-5

Pol Toledo Bague b. Filip Misolic 6-2 6-1

Oriol Roca Batalla b. Davide Galoppini 6-4 4-6 7-6(8)

Matteo Martineau b. Lucca Helguera Casado 6-0 6-0

Alexis Gautier b. Tomas Quesada Perez 6-0 6-1

Matthieu Perchicot b. Sebastian Gima 7-6(4) 6-0

Fabien Reboul b. Oscar Jose Gutierrez 7-5 6-3

Vladyslav Orlov b. Ivan Marrero Curbelo 3-6 6-4 6-3

Center Court – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [WC] Ivan Marrero Curbelo vs [12] Vladyslav Orlov

2. Miguel Damas vs [7] Matteo Arnaldi

Grandstand – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [2] Filip Misolic vs Pol Toledo Bague

2. [3] Oriol Roca Batalla vs Davide Galoppini

3. [6] Louis Wessels vs [WC] Oscar Gabriel Morales Barrera

Court 1 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [Alt] Fabien Reboul vs [11] Oscar Jose Gutierrez

2. [WC] Tomas Quesada Perez vs [8] Alexis Gautier

3. Maxime Chazal vs [10] Rio Noguchi

Court 5 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [1] Johan Nikles vs [Alt] Sadio Doumbia

2. [4] Matteo Martineau vs [WC] Lucca Helguera Casado

3. Sebastian Gima vs [9] Matthieu Perchicot

4. [5] Calvin Hemery vs [Alt] Carlos Lopez Montagud